Mercato : Le Barça voudrait (déjà) récompenser Memphis Depay

La direction barcelonaise réfléchit dès maintenant à la possibilité d’offrir un nouveau contrat à son attaquant néerlandais Memphis Depay.

Alors qu’il n’est au club que depuis quelques mois, Memphis Depay va peut-être bénéficier d’un nouveau contrat de la part de sa direction barcelonaise. Un contrat avec une revalorisation. C’est ce que révèle le quotidien El Mundo Deportivo dans son édition de lundi.

La source précise que les responsables blaugrana regrettent de n’avoir fait signer qu’un contrat de deux ans à leur recrue néerlandaise. Et ils prévoient donc de rectifier le tir au plus vite.

Depay est devenue la star N°1 du Barça

Si le Barça n’avait pas jugé bon de faire parapher un deal de longue durée au stratège des Oranje c’est parce qu’ils étaient confrontés à de gros soucis financiers. La prudence s’imposait à ce moment-là. Aujourd’hui, la situation n’a pas vraiment évolué de ce côté-là, mais le transfuge a pris une dimension importante et il est important de tout faire pour le garder.

Avec les départs récents de Lionel Messi et d’Antoine Griezmann et les indisponibilités de Martin Braithwaite et de Sergio Aguero, Depay est devenu très précieux. Il incarne même l’actif numéro un du prestigieux club catalan.

Depay s’est montré décisif à 4 reprises en 7 matches avec sa nouvelle équipe (3 buts et 1 assist). Dimanche, il avait contribué à la victoire contre Levante en ouvrant le score en faveur des siens sur pénalty. Pour rappel, il s’était engagé librement avec le Barça après la fin de son aventure avec l’OL.