Mercato : le Barça joue à un jeu dangereux

Ce fut un véritable parcours du combattant pour le club catalan, qui doit gérer une dette croissante et les conséquences de ses fameuses cessions d'actifs, ou « leviers économiques ».

À l'été 2022, le président du FC Barcelone, Joan Laporta, a décidé d'activer ces leviers économiques, en vendant des actifs pour un montant de 656 millions d'euros. Cependant, la vente de 49,5 % de Barça Studios ne s'est pas déroulée comme prévu, plusieurs investisseurs n'ayant pas honoré leurs paiements, et la valeur de l'entreprise a été dévaluée de près de moitié, passant de 400 millions d'euros à près de la moitié. Depuis, le FC Barcelone doit non seulement absorber ces coûts, mais aussi réduire considérablement sa masse salariale.

La Liga fixe les plafonds salariaux en fonction de la masse salariale et des dépenses sportives (transferts, etc.), qui ne peuvent excéder 70 % des revenus annuels du club. Les clubs dépassant leur plafond salarial ne peuvent dépenser que 60 % de leurs économies ou de leurs recettes, tandis que ceux qui respectent ce plafond peuvent dépenser la totalité de leurs économies ou de leurs recettes. Or, ce n'est plus le cas pour le FC Barcelone depuis 2022.

Selon Sport, le FC Barcelone est à un peu plus de 10 millions d'euros du plafond salarial. Le journal indique que la prolongation du contrat de Frenkie de Jong, la signature d'un nouveau contrat pour un complexe résidentiel aux couleurs du club et le départ de Dro Fernandez ont rapproché le FC Barcelone de son objectif.

Une partie des recettes issues de ces changements a servi à recouvrer une garantie bancaire de 19 millions d'euros déposée par le conseil d'administration pour l'enregistrement de Roony Bardghji, Wojciech Szczesny et Gerard Martin. Il reste encore 7 millions d'euros de garantie bancaire que le conseil d'administration doit tenter de recouvrer, et compte tenu de la fin imminente de son mandat, il s'agira probablement d'une priorité.

Leur plan consiste à permettre au FC Barcelone de percevoir les 30 millions d'euros restants dus par New Era Visionary Group au titre du bail de 100 millions d'euros portant sur les droits des sièges VIP au Camp Nou. À ce jour, 70 millions d'euros ont été perçus. Ce n'est pas la première fois que le FC Barcelone affirme, notamment par le président Joan Laporta, que le « règle du 1 pour 1 » est imminent ; les supporters barcelonais accueilleront donc probablement cette information avec scepticisme.