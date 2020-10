Mercato - L'appel du PSG, Alexandre Letellier n'y croyait pas

Au micro de France Bleu Paris, Alexandre Letellier, gardien n°3 du Paris Saint-Germain, a raconté son transfert chez les champions de France.

Le gardien de but formé au PSG y est retourné au moment où il s'y attendait le moins dans sa carrière. Il a raconté à France Bleu Paris comment il a appris l'intérêt du champion de .

"Quand on est au chômage, on ne s’attend jamais à un appel comme celui-là. C'est mon agent qui dans un premier temps m'a informé que le PSG était intéressé par mon profil. J'avoue que sur le coup - en plus, c'était le matin où je n’étais pas réveillé - tu ne crois pas trop à cet appel. Et du coup, c'est vrai que j'ai mis un peu de temps à réaliser. Et après, quand tu commences à avoir les gens du club au téléphone... tu te dis que finalement, c'est bien réel. Et ensuite tu ne réfléchis plus et tu signes", a raconté Letellier (29 ans).

Pour rappel, l'actuel numéro 3 du club de la capitale sortait d'un court passage en Norvège en fin d’année 2019 et d'un autre avec Orléans, en . C'est certainement LA belle histoire du dernier mercato.