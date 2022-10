Mercato : la priorité du Real Madrid pour l'été 2023 est connue !

Le Real Madrid anticipe déjà son marché des transferts pour l'été prochain et a identifié sa cible prioritaire.

Après Erling Haaland cet été, Jude Bellingham sera certainement la prochaine pépite à quitter en grande pompe le Borussia Dortmund. Avant de signer à Manchester City, le prodige norvégien a agité la chronique concernant sa future destination et il en sera de même pour le jeune international anglais. L'Europe entière s'arrache le joyau Bellingham.

Le Real Madrid n'a d'yeux que pour Bellingham

Il semble qu'il y aura une bataille pour le transfert de Jude Bellingham entre plusieurs clubs l'été prochain lorsque le marché des transferts ouvrira ses portes. Le Real Madrid est l'une des nombreuses équipes qui ont été fortement liées au milieu de terrain anglais et GOAL comprend qu'il est leur principale cible avant la saison 2023-24.

Jude Bellingham n'est pas malheureux au Borussia Dortmund, loin de là, mais au vu de ses performances en Bundesliga et en Ligue des champions, il est sur le point de rejoindre une équipe qui se bat pour remporter les plus grands titres et la Ligue des champions. Outre le Real Madrid, chacun des six grands clubs de la Premier League a été associé à un moment ou à un autre à un transfert du milieu de terrain.

Le statut de joueur hors UE n'est plus un problème

Longtemps, Liverpool a semblé tenir la corde pour avoir Jude Bellingham et semblait être l'immense favori. Mais depuis quelques semaines, la tendance semble s'être rééquilibrée. Aujourd'hui, le Real Madrid, Liverpool et Manchester City sont les trois clubs qui se détachent. Et selon les médias espagnols, l'Anglais préférerait rejoindre le champion d'Europe en titre.

S'il sera plus compliqué pour les Merengue d'inclure Jude Bellingham dans leur effectif en raison des règles d'enregistrement hors Union Européen en Liga, le champion d'Espagne et d'Europe en titre a libéré suffisamment d'espace pour ce recrutement. Les trois brésiliens Vinicius Jr, Rodrygo et Eder Militao ont tous récemment reçu la nationalité espagnole et aucun d'entre eux n'occupera l'une des trois places hors UE autorisée dans l'effectif.

Après avoir aidé le Borussia Dortmund à atteindre les huitièmes de finale de la Ligue des champions, la prochaine étape importante pour le jeune joueur est la Coupe du monde, où il semble de plus en plus probable qu'il soit titularisé en équipe d'Angleterre. Un tournoi exceptionnel au Qatar ne fera qu'augmenter les chances qu'il quitte la Bundesliga l'été prochain.