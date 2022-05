Mercato : la Juve active son option pour Federico Chiesa

La Juventus a activé son option d'achat de 40 millions d'euros sur Federico Chiesa, l'ailier complétant son transfert permanent en provenance de la Fiorentina. Chiesa avait initialement rejoint la Juve sous forme de prêt en octobre 2020, car la Vieille Dame avait accepté de payer à la Fiorentina des frais de prêt de 10 millions d'euros pour deux saisons.

L'accord final comprenait également une obligation d'achat si certaines conditions étaient remplies, notamment la qualification pour la Ligue des champions en 2022-23, et les Bianconeri ont maintenant confirmé que le joueur de 24 ans a été acheté directement.

Quels sont les détails du transfert de Chiesa ?

L'article continue ci-dessous

La Juve a confirmé dans un communiqué de presse officiel qu'elle paierait l'intégralité de l'indemnité de transfert de Chiesa en plusieurs versements au cours des trois prochaines années, et pourrait finir par payer un total de 50 millions d'euros. Le talentueux attaquant transalpin s'est exprimé sur les réseaux sociaux pour exprimer sa joie après avoir rendu permanent son transfert à Turin, écrivant, fier, sur Instagram : "To be continued...".

Une ascension freinée par une grave blessure

Chiesa a marqué 18 buts lors de ses 61 premières apparitions toutes compétitions confondues avec la Juve, tout en réalisant 14 passes décisives. L'international italien a notamment aidé le club à remporter deux trophées jusqu'à présent, dont le titre de Coppa Italia la saison dernière, mais sa saison 2021-22 a été écourtée par une blessure.