Mercato – L'OM veut s'offrir un Mondialiste

Qui dit fin de mercato dit offres à gogo. À un peu plus d'un jour de la fermeture du marché, l'OM tente de s'offrir un Mondialiste en attaque.

Doublé par Southampton sur le dossier Vitinha après avoir pris un refus pour Terem Moffi, l'OM n'a toutefois pas baissé les bras quant à la venue d'un attaquant de pointe pour renforcer la présence marseillaise devant le but. Le club marseillais aurait, à ce propos, ouvert des discussions pour signer un attaquant présent lors du Mondial au Qatar.

L'OM se rabat sur un mondialiste iranien

Selon Fabrizio Romano, les Phocéens souhaiteraient désormais s'attacher les services de l'international iranien Sardar Azmoun. Le joueur du Bayer Leverkusen ferait partie d'une liste de 2-3 noms cochés par Pablo Longoria pour renforcer l'attaque marseillaise. Des négociations ont été ouvertes entre les deux clubs pour un transfert sec et définitif dont le montant tournerait autour des 10M.

Après avoir émergé à Rostov, l'attaquant iranien a fait les beaux jours du Rubin Kazan puis du Zenit Saint-Pétersbourg. À 27 ans, il avait décidé de faire le saut vers l'Europe occidentale en rejoignant le Bayer Leverkusen en janvier 2022. Un an plus tard, son aventure allemande est un échec et le joueur cherche à se relancer. International depuis 2014 (41 buts en 68 sélections), l'attaquant est passé à côté de son Mondial au Qatar. Une confirmation de sa saison compliquée : passé largement remplaçant, il n'a pas inscrit le moindre but cette saison.