Mercato : L’OM se penche sur un attaquant de la Serie A

En difficulté en championnat de France, l’Olympique de Marseille se tourne vers la Serie A italienne pour se renforcer.

A quelques jours de l’ouverture du mercato hivernal, les clubs ont commencé à poser les jalons, ciblant les profils qui manquent dans leurs effectifs respectifs Club de Ligue de France, l’Olympique de Marseille, qui peine à s’imposer en championnat de France contrairement en Europe, a ciblé un attaquant en Serie A italienne

Marseille fonce sur un attaquant de la Vieille Dame

En dépit des nombreuses recrues estivales (Pierre-Emerick Aubameyang, Ismaïla Sarr, Iliman Ndiaye, Geoffrey Kondogbia), l’Olympique de Marseille n’a pas comblé les attentes en championnat de France Pour ce faire, les dirigeants phocéens visent quelques profils offensifs pour le prochain mercato hivernal

A en croire les informations du média italien, Tuttosport, l'Olympique de Marseille s’intéresse à un attaquant de la Juventus Turin pour le compte du prochain mercato, qui va ouvrir ses portes dès le 1er janvier 2024. Il s’agit notamment de l’ailier gauche anglais de la Juventus Turin, Samuel Iling-Junior. Âgé de 20 ans, l’international Espoirs anglais (03 capes) est sous contrat avec la Juventus Turin jusqu’en juin 2025.

(C)GettyImages

Le prix demandé par la Juventus pour son attaquant

Alors qu’il est évalué à 9 millions d’euros par le site Transfermakt, la Juventus en demande plus pour le natif de London. La Vieille Dame demanderait entre 15 et 20M€ pour se séparer de son ailier de 20 ans, sous contrat jusqu’en juin 2025. Un prix assez conséquent pour la direction olympienne, qui ne serait pas prêt à débourser une telle somme. De plus, le média italien annonce que la concurrence serait féroce sur le dossier. Plusieurs clubs anglais suivraient de près le jeune talent. Puisque Tottenham s’intéresse aussi au joueur de 20 ans.

Getty

Rappelons que pour ce début de saison, l’ancien attaquant des Blues de Chelsea n’a pas des statistiques très convaincantes en Serie A italienne. Il n’a joué que 5 matchs en championnat pour une seule passe décisive. L’Anglais n’a été titulaire dans une des rencontres qu’il a disputées avec la Vieille Dame.