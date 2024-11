Mercato, l'OM fonce sur une cible surprenante

Lens vs Marseille

L’OM s’intéresse à une cible inattendue sur le marché des transferts.

L’ambiance n’est pas au beau fixe dans la cité phocéenne lors de cette trêve internationale. Le club phocéen est entré dans cette fenêtre avec une défaite cuisante contre l’AJ Auxerre (1-3). Un revers qui a fait ressortir de nouvelles failles de l’effectif marseillais. Des problèmes auxquels l’OM pense remédier avec de nouveaux renforts lors de la prochaine trêve internationale. Et le club songe à une cible surprenante pour renforcer son attaque.

L’OM vise Ibrahim Maza

L’OM est sur un courant alternatif cette saison. Prétendant assumé au titre, le club marseillais a déjà concédé sa troisième défaite de la saison en seulement 11 matchs. Et si Marseille (3e, 20 pts) reste encore sur le podium, la lutte pour le titre s’avère finalement plus compliquée. Ce qui a poussé les dirigeants à penser à s’offrir de nouveaux renforts l’hiver prochain en attaque. Dans ce secteur justement, seuls Mason Greenwood, Luis Henrique ou encore Jonathan Rowe donnent satisfaction. Mais les trois joueurs sont en baisse de régime comme cela a été vu contre le PSG (0-3) et Auxerre.

L’Olympique de Marseille souhaite donc se renforcer en attaque et a même déjà identifié sa cible. Selon les informations de Diario AS, le club olympien surveillerait le jeune attaquant du Hertha Berlin, Ibrahim Maza (18 ans). L’international algérien serait dans le viseur de l’OM pour renforcer son attaque. Mais le dossier s’annonce déjà compliqué avec les nombreux concurrents auxquels Marseille doit faire face. Le média indique en effet qu’Ibrahim Maza serait également dans le viseur de l’Atlético Madrid, Leicester ou encore de Brentford. L’OM a donc du pain sur la planche.