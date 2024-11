Mercato, l'OM à la lutte avec Lens pour une piste inattendue

L’OM et Lens se discutent une cible surprenante sur le marché des transferts.

L’Olympique de Marseille veut visiblement prendre une place considérable sur le marché des transferts. Malgré un mercato très riche cet été, le club phocéen songe toujours à accueillir de nouveaux renforts lors de la prochaine trêve internationale. Cependant, l’OM va devoir lutter l’une de ses cibles avec le RC Lens.

L’OM et Lens veulent s’offrir Bright Osayi-Samuel

L’Olympique de Marseille réalise un bon début de saison sous la houlette de Roberto De Zerbi. Le club phocéen (4e, 17 pts) a d’ailleurs l’occasion de prendre la deuxième place de Ligue en cas de victoire contre Nantes, ce dimanche (20h45). Ce bon début de saison, l’Olympique de Marseille le doit surtout à ses recrues estivales dont Geronimo Rulli, Mason Greenwood, Pierre-Emile Hojbjerg ou encore Jonathan Rowe. Mais les renforts du mercato ne sont pas les seuls joueurs à donner satisfaction à De Zerbi, cette saison. C’est aussi le cas des latéraux marseillais, Amir Murillo et Quentin Murillo. Malgré cela, l’OM songe encore à renforcer ce secteur.

L'article continue ci-dessous

L’Olympique de Marseille a réalisé un mercato bruyant certes, mais Roberto De Zerbi n’a pas encore pu compter sur tous ses joueurs à la fois cette saison. Le club phocéen a été dernièrement par les blessures de Valentin Carboni, Ismael Koné et surtout de Quentin Merlin. Si ce dernier va rejouer contre Nantes ce soir, sa longue absence a conforté les dirigeants olympiens dans l’idée de recruter un nouveau latéral. Ainsi, le board marseillais a jeté son dévolu sur l’arrière droit de Fenerbahçe, Bright Osayi-Samuel. Selon plusieurs médias turcs, l’international nigérian serait dans le viseur de l’OM alors que son contrat avec le Fener arrive à son terme l’été prochain. Toutefois, rien n’est gagné d’avance pour Marseille qui se heurte à la concurrence de Lens dans ce dossier. En attendant, Bright Osayi-Samuel (26 ans), non satisfait de son salaire et qui aurait récemment rejeté une offre de prolongation, semble s’éloigner du Fenerbahçe et de la Turquie.