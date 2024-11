Nantes - OM, bonne nouvelle pour les supporters phocéens

Les supporters de l’OM ont reçu une bonne nouvelle, vendredi, en vue du match contre Nantes.

L’Olympique de Marseille affronte le FC Nantes, dimanche, à l’occasion de la dixième journée de Ligue 1. Une rencontre qui devrait permettre au club phocéen de relancer la machine après la débâcle face au PSG, dimanche dernier (0-3). Une défaite qui a d’ailleurs jeté un coup de froid dans le rang des supporters marseillais qui espèrent un sursaut d’orgueil de leurs joueurs contre les Canaris. Mais avant, ces derniers peuvent déjà se réjouir du retour de l’un de leurs chouchous dans le groupe de l’OM.

Quentin Merlin va rejouer avec l’OM, les supporters aux anges

Si la méthode De Zerbi marche bien avec l’OM cette saison, c’est parce que le technicien italien s’appuie beaucoup sur des joueurs de confiance. Hormis ces nombreuses recrues, l’ancien coach de Brighton a fait de Quentin Merlin, un élément essentiel de son système. Cependant, cela fait plusieurs semaines que Roberto De Zerbi ne peut plus compter sur l’arrière gauche français après sa blessure avec les Espoirs. Victime d’une lésion à la cuisse droite, Quentin Merlin n’a plus joué depuis le mois de septembre. Toutefois, le calvaire est en passe de prendre fin pour l’ancien joueur de Nantes qui a fait son retour dans le groupe ces derniers jours. Alors qu’ils réclamaient son retour depuis plusieurs semaines, les supporters de l’OM pourraient voir Quentin Merlin, à nouveau, sur le terrain, ce dimanche.

« Peut-être qu'il peut faire une partie du match, je ne sais pas combien de temps. On va en parler demain avec le staff médical. On verra s'il vaut mieux le faire rentrer en cours de match ou le faire débuter. Merlin pèse dans le vestiaire et dans l'équipe car il va souvent l'avant. L'absence de Garcia contre Paris a aussi pesé contre nous malgré le bon match de Brassier dans un rôle qui n'est pas le sien. Merlin et Garcia sont des latéraux de métier », a annoncé Roberto De Zerbi en conférence de presse, ce vendredi.