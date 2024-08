Mercato, l'OL passe à l'action pour Jordan Veretout

Toulouse vs Marseille

Alors que le mercato a pris fin vendredi, l’OL n’a toujours pas abandonné la piste Jordan Veretout.

Le mercato estival a fermé officiellement ses portes, vendredi. Mais au lendemain de la fenêtre, certains clubs continuent de toujours de faire leurs emplettes notamment, en France. C’est le cas de l’Olympique Lyonnais qui étudie toujours une éventuelle arrivée de Jordan Veretout, cet été. Le club rhodanien est même passé à l’action pour le milieu de terrain de l’OM, ces dernières heures.

L’OL discute avec l’OM pour Jordan Veretout

Si le marché des transferts a fermé ses portes, vendredi soir, l’OL n’est pas satisfait de son mercato. Le club du Rhône a pourtant enregistré les arrivées de Warmed Omari et de Wilfried Zaha ces dernières heures. Ces derniers s’ajoutent à Abner Vinicius, Moussa Niakhaté, Georges Mikautadze, Rémy Descamps et Tanner Tessmann dans le rang des recrues estivales de Lyon.

Toutefois, l’OL cherche toujours un milieu de terrain et a jeté son dévolu sur Jordan Veretout. Alors que l’international français n’entre pas dans les plans de l’OM et Roberto De Zerbi, cette saison, l’Olympique Lyonnais tente de l’attirer dans le Rhône, cet été. Selon RMC Sport, l’OL aurait pris contact avec Marseille et essayerait de négocier un transfert de l’ancien joueur de Saint-Etienne.

L'article continue ci-dessous

Jordan Veretout en joker à l’OL ?

Pour enrôler Jordan Veretout cet été, l’Olympique Lyonnais a prévu d’activer l’option joker. Cette option, selon les textes de la FFF, permet notamment à une écurie de Ligue 1 de recruter un joueur évoluant forcément en France entre « le lendemain du mercato d'été et la veille du mercato d'hiver ».

« Un club de Ligue 1 McDonald’s ou de Ligue 2 BKT peut, à compter du lendemain du dernier jour de la première période d’enregistrement principale jusqu’à la veille du premier jour de la période d’enregistrement complémentaire, recruter un joueur dit « joker », indique le règlement de la LFP. L’option étant limitée à un seul joueur, l’OL devra trouver un accord avec l’OM et Jordan Veretout avant de pouvoir l’activer.