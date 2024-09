Mercato, l’OL officialise le départ de Dejan Lovren

Indésirable dans l’effectif de Pierre Sage, Dejan Lovren quitte officiellement l’Olympique Lyonnais pour une autre destination.

Entre l’Olympique Lyonnais et Dejan Lovren, l’histoire a officiellement pris fin, ce lundi 16 septembre 2024. Un an et demi après son retour dans le Rhône, le défenseur central croate quitte déjà la formation olympienne pour la Grèce.

Lovren signe au PAOK Salonique

Passé par l’Olympique Lyonnais entre janvier 2010 et juillet 2014, Dejan Lovren a fait son retour chez les septuples champions de France lors du mercato hivernal de 2023. Alors qu’il a signé jusqu’en 2025 avec les Gones, l’ancien de Dinamo Zagreb et de Liverpool n’ira pas au bout de son bail. Ne faisant pas partie des plans de Pierre Sage, coach de l’OL, l’ancien défenseur de Southampton a été poussé vers la sortie.

Le Croate réussit à trouver un point de chute. Comme annoncé par nos soins récemment, Lovren va bien poser ses valises dans le club grec du PAOK Salonique. Dans un communiqué sur son site internet, ce lundi, le club rhodanien officialise le départ de l’international croate (78 capes, 5 buts), qui a signé pour les deux prochaines années.

« L’Olympique Lyonnais informe du départ, sans indemnité de transfert, de Dejan Lovren au PAOK Salonique. Après des discussions fructueuses entre toutes les parties, un accord a été trouvé, mettant un terme à la dernière année de contrat du défenseur central de 34 ans. L'Olympique Lyonnais remercie chaleureusement Dejan et lui souhaite le meilleur pour cette nouvelle aventure en Grèce », a-t-on pu lire dans la note officielle.

Faut-il rappeler que pour quatre saisons et demie avec l’Olympique Lyonnais, Dejan Lovren a disputé un total de 134 matchs.