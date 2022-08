Mercato : L'Atlético Madrid en passe de jouer un vilain tour au FC Barcelone pour Antoine Griezmann

L'attaquant français appartient toujours au FC Barcelone et sa situation dans la capitale espagnole fait trembler le club catalan.

Le FC Barcelone peut trembler. Prêté à l'Atlético Madrid depuis l'année dernière, Antoine Griezmann espérait retrouver de sa superbe dans la capitale espagnole. En revenant au bercail, le champion du monde 2018 voulait retrouver son meilleur niveau, redevenir le joueur dominant qu'il a été et faire oublier son passage décevant au FC Barcelone.

Option d'achat automatique si Griezmann joue 50% des rencontres

Mais la greffe Antoine Griezmann n'a pas si bien pris à l'Atlético Madrid. Après une première saison en dent de scie, le Français est resté dans la capitale pour honorer sa deuxième année de prêt, avec option d'achat. Et c'est là où la partie d'échec commence. A l'heure actuelle, Antoine Griezmann appartient encore au FC Barcelone mais le Français deviendra automatiquement un Colchonero en juin prochain pour la somme de 40 millions d'euros s'il a joué au moins 50% des matches sur les deux saisons de son prêt.

Jusque-là, cela paraît simple. Après tout, un joueur comme Antoine Griezmann, sauf énorme blessure, semble largement en mesure de disputer au moins un match sur deux de son équipe. Pourtant, depuis le début de saison, le Français est remplaçant, relégué dans la hiérarchie derrière Joao Félix et Alvaro Morata, contraint de se contenter des miettes.

45 minutes minimum pour qu'un match compte

Selon les informations de Sport, le Barça commence sérieusement à s'inquiéter de la situation de l'international français. En effet, Antoine Griezmann a joué moins de trente minutes par matches lors des deux premières journées de Liga. Le principal c'est que le Français joue, pourrait-on se dire, et bien non, ce n'est pas aussi simple. Pour qu'un match soit comptabilisé dans les 50% de matches joués, il faut que l'attaquant dispute au moins 45 minutes.

Autant dire que l'Atlético Madrid joue sa carte à fond et se laisse pour le moment une ouverture afin de lever ou non l'option d'Antoine Griezmann en fin de saison. Si les Colchoneros poursuivent en utilisant le Français de cette façon, en joker de luxe tout au long de l'année, il retournera en Catalogne l'été prochain, lui et son salaire colossal de plus de 20 millions d'euros brut par an.

Un coup de poker à 40 millions d'euros

Toujours d'après Sport, le Barça pense que Diego Simeone a reçu des instructions de la part de ses dirigeants afin qu'Antoine Griezmann n'atteigne pas la barre fatidique des 50% de rencontres jouées, afin de ne pas avoir à débourser 40 millions d'euros qui feraient du bien aux caisses du Barça mais beaucoup moins à celles de l'Atlético Madrid qui récupérerait ainsi le contrat d'Antoine Griezmann.