Mercato : Karim Benzema va quitter le Real Madrid !

Karim Benzema aurait fait savoir au Real Madrid qu'il souhaitait accepter une offre de contrat méga du club saoudien Al-Ittihad.

Coup de tonnerre dans la capitale espagnole ! Alors que tout allait bien dans le meilleur des mondes pour le Real Madrid, le club espagnol va vivre un véritable coup dur cet été. Alors que Carlo Ancelotti alertait ses dirigeants il y a quelques semaines sur la nécessité de préparer l'après Benzema, l'Italien va voir ses craintes arriver plus vite que prévu.

Benzema déterminé

En effet, Carlo Ancelotti a eu le nez fin puisque Karim Benzema va selon toute vraisemblance quitter le Real Madrid. L'attaquant a décidé d'effectuer un transfert gratuit vers la Saudi Pro League, rapporte Foot Mercato, et a informé Madrid qu'il ne s'engagerait pas à signer un nouveau contrat après l'expiration de son contrat actuel à la fin de la saison.

Benzema a reçu une offre pour un contrat de deux ans qui lui rapporterait 400 millions d'euros. Une offre similaire à celle reçu et accepté par Cristiano Ronaldo il y a quelques mois. Il sera également rémunéré en tant qu'ambassadeur de la candidature de l'Arabie saoudite à l'organisation de la Coupe du monde 2030.

Le Real Madrid prêt à aller au bras de fer ?

Cristiano Ronaldo jouant déjà en première division saoudienne avec Al-Nassr, Benzema pourrait suivre son ancien coéquipier madrilène, mais il pourrait ne pas être la dernière star de l'élite à faire le déplacement cet été. Lionel Messi est également convoité par l'Arabie saoudite, et Al-Hilal serait prêt à lui offrir un énorme contrat pour écarter l'intérêt du FC Barcelone et de l'Inter Miami.

Toujours d'après les informations de Foot Mercato, Karim Benzema qui a fini par se faire à l'idée d'accepter l'offre saoudienne d'Al Ittihad a même d'ores et déjà prévenu ses dirigeants de son désir de quitter le club madrilène cet été. La balle est désormais dans le camp des Merengue qui pourraient refuser de le laisser filer cet été, et de le garder jusqu'au terme de son contrat en juin 2024.

Le Real Madrid qui ne s'attendait pas à perdre l'ancien international français pourrait tenter de convaincre l'international français de rester au moins un an de plus, bien que la tendance soit à un départ. Si Karim Benzema venait à quitter les Merengue, ils devraient se mettre en quête d'un nouveau numéro neuf de renom et Harry Kane ferait office de favori.