Mercato : Kamara, pourquoi l’Atlético a passé son tour

En fin de contrat, Boubacar Kamara a quitté l’Olympique de Marseille pour rejoindre Aston Villa. La fin d’un long feuilleton qui n’en était pas vraiment un tant le départ du Minot semblait évident, lui qui n’a jamais réussi à s’entendre avec son club formateur pour prolonger.

Aston Villa, un goût amer pour les supporters de l’OM

Mais sa destination laisse un goût amer aux supporters marseillais. Pourquoi Kamara a-t-il dit au revoir à son club de coeur, où il évolue depuis qu’il a cinq ans, pour rejoindre une équipe qui a terminé à une peu glorieuse 14e place en Premier League ? D’autant plus que l’OM jouera la Ligue des Champions la saison prochaine, quand les Villans se battront sans doute pour un maintien rapide.

Le peuple marseillais aurait sans doute été moins frustré, et autrement plus fier, si son désormais ex-joueur avait dit oui à un autre de ses prétendants, l’Atlético de Madrid. Comme nous vous l’expliquions dès le mois de mars, les Colchoneros se montraient très confiants vis-à-vis du recrutement de Kamara, réclamé par le coach Diego Simeone.

"Il a ouvert au DS madrilène en short, pieds nus, avec des potes"

Alors, qu’est-ce qui a cloché ? Selon le journaliste de RMC Sport, Daniel Riolo, l’attitude de Kamara a déplu au directeur sportif madrilène lorsque ce dernier a fait l’effort de se rendre sur Marseille pour rencontrer le joueur. "Il a failli aller à l’Atletico. L’Atletico s’est intéressé à lui, à un moment dans la saison, ce qui aurait été pour le coup un très bon choix pour lui", a d’abord expliqué le polémiste.

Kamara répond sur Twitter

"L’Atletico a même dépêché son directeur sportif qui a pris rendez-vous avec Kamara. Il est allé chez Kamara, Kamara lui a donné son adresse, il est venu, il a sonné à la porte, et là, Kamara était en short, pieds nus", a poursuivi Riolo. "Le directeur sportif de l’Atletico a dit : ‘J’ai passé la porte, je savais très bien qu’un type comme ça ne pourrait jamais signer chez nous.’ On n’accueille pas un directeur sportif chez soi sans égards, sans rien. Il y avait trois potes, il était pieds nus, en short, et le directeur sportif s’est dit : 'jamais on ne recrutera un mec pareil’, voilà l’histoire", a conclu le polémiste.

Quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier. Même si elle met plus de temps, la vérité finit toujours par arriver ! — bouba_kamara (@boubaKamara_4) May 23, 2022

Plus tard dans la soirée de lundi, Kamara a réagi sur Twitter : "Quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier. Même si elle met plus de temps, la vérité finit toujours par arriver !", a-t-il posté sur le réseau social. S’adressait-il à Riolo ou à la direction marseillaise, laquelle estime que les agents du milieu de terrain ont manqué d’honnêteté.