MERCATO | La Juventus résilie le contrat de Ramsey

La Juventus a annoncé avoir mis fin au contrat de son milieu de terrain, qui expirait à l'issue de la saison prochaine.

Aaron Ramsey et la Juventus, c'est fini ! Le club italien a annoncé par un post sur Twitter que le contrat de l'international gallois, qui courait jusqu'au 30 juin 2023, avait été résilié par consentement mutuel.

Ufficiale la risoluzione consensuale del contratto che legava Aaron Ramsey alla Juventus.



Ramsey avait rejoint la Juventus en 2019 en provenance d'Arsenal. Son expérience à la Juventus n'a pas été une réussite. Souvent blessé, Ramsey a manqué de nombreux matches et a seulement fait 69 apparitions sous le maillot de la Juve, pour six buts.

Ne faisant plus partie des plans de Massimiliano Allgeri depuis la saison dernière, Ramsey avait été prêté le 31 janvier 2022 aux Glasgow Rangers.

Un prêt non concluant puisqu'il n'a joué que dix matches toutes compétitions confondues et n'a eu qu'un rôle secondaire dans le beau parcours des Gers en Ligue Europa. Pis, lors de la finale contre l'Eintracht Francfort, il est entré à trois minutes de la fin de la prolongation et a par la suite manqué son tir au but, offrant la victoire au club allemand…

Revenu à la Juve lors de l'intersaison, Ramsey savait qu'il faisait partie des indésirables d'Allegri. La Juventus ne parvenant pas à lui trouver un point de chute, le club a décidé de résilier son contrat.

Le Gallois, âgé de 31 ans, est donc libre de tout contrat et va devoir retrouver un club s'il veut rester compétitif dans l'optique de participer à la Coupe du monde 2022 au Qatar.