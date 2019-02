OFFICIEL - Ramsey à la Juventus l'été prochain

Le transfert du Gallois Aaron Ramsey d'Arsenal à la Juventus vient d'être entériné pour la prochaine intersaison.

Comme c'était pressenti depuis quelques jours, Aaron Ramsey va bien quitter Arsenal et prendre la direction de la Juventus à l'issue de la campagne en cours. En fin de contrat au sein de l'équipe londonienne, l'international gallois vient de lier son futur à celui du club bianconero.

Sur son site officiel, les champions d'Italie ont confirmé cette information, précisant que Ramsey s'est engagé pour une durée de quatre ans, et ce à partir de l'été prochain. Même si le milieu offensif arrive libre, les responsables piémontais auront tout de même à payer 3,7M€ pour enregistrer le joueur au sein de la Lega Calcio (Ligue italienne).

La Juve n'a pas pas communiqué sur le salaire que Ramsey percevra, mais plusieurs sources concordantes affirment qu'il sera rémunéré à la hauteur de 7M€ (plus bonus) par an. Un bien joli pactole pour un joueur qui n'est plus très jeu et dont le temps de jeu s'est considérablement réduit ces derniers mois.

Sur son compte Instagram, Ramsey, qui ne compte que neuf titularisations cette saison, a fait part de sa joie en rejoignant la meilleure équipe d'Italie et aussi d'une légère tristesse par rapport au fait de quitter l'Emirates Stadium et tous ses supporters : "Comme vous l'avez peut-être déjà entendu, j'ai convenu d'un contrat préalable avec le club de football de la Juventus. Je voulais faire une déclaration personnelle pour tous les fans d'Arsenal qui ont été extrêmement fidèles et solidaires. Vous m'avez accueilli comme un adolescent et avez été là pour moi à travers tous les hauts et les bas que j'ai rencontrés pendant mon séjour au club. C'est le cœur lourd que je quitte après 11 années incroyables dans le nord de Londres. Merci. Je continuerai à donner le 100% et j'espère terminer la saison avec vigueur avant de passer à mon prochain chapitre à Turin."

Arsenal a également publié un message dans lequel il remercie celui qui a porté fièrement ses couleurs onze durant : " Aaron a apporté une contribution fantastique à notre club depuis son arrivée à Cardiff City en 2008. Il a toujours été un professionnel accompli et occupera toujours une place spéciale dans les cœurs et les souvenirs des fans d’Arsenal du monde entier. Nous espérons qu'Aaron aidera l'équipe à bien terminer la saison avant de rejoindre la Juventus cet été."