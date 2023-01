Mercato - João Félix quitte l'Atletico Madrid pour l'Angleterre

Acheté pour 126M à Benfica, João Félix ne s'est jamais senti en confiance à l'Atletico. Il va rejoindre l'Angleterre en prêt.

Jamais à son aise depuis son arrivée en Espagne, João Félix avait indiqué, un peu avant la Coupe du monde, à sa direction sa volonté de quitter l'Atletico Madrid. Sur le départ potentiel depuis plus d'un an, sa clause libératoire avait cependant refroidi plus d'un club. Mais le Portugais a finalement trouvé une porte de sortie en Angleterre, via un prêt payant.

Plusieurs offres venues d'Angleterre

Ces dernières semaines, le directeur général de l'Atletico, Miguel Angel Gil Marin, avait paru résigné quant au départ du meneur de jeu portugais. « La chose raisonnable est de penser qu'il partira. Bien que j'aimerais qu'il reste, ce n'est plus la volonté du joueur » avait-il ainsi déclaré au micro de TVE.

Un accord semble enfin avoir été trouvé. Malgré plusieurs approches, Manchester United et Arsenal seraient repartis bredouille. C'est en effet chez les Blues de Chelsea, particulièrement actif sur le marché des transferts, que Félix va signer. Les deux clubs sont parvenus à un accord verbal autour d'un prêt payant de 11M.

Félix débarque à Londres pour permettre aux Blues de se relancer après une première partie de saison très compliquée. Il y rejoint Loïc Badiashile, David Datro Fofana et Andrey Santos, déjà arrivés lors de ce mercato hivernal. La pépite portugaise espère pouvoir poursuivre sur sa lancée d'une bonne Coupe du monde pour retrouver son niveau d'antan. 4 ans après son départ record de Benfica, il serait temps d'enfin confirmer.