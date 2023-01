Mercato - Chelsea transfère une pépite de D2 brésilienne

Déjà très actif lors de ce mercato hivernal, Chelsea vient de s'attacher les services d'Andrey Santos, une pépite brésilienne venue de D2.

Depuis sa reprise en 2003 par l'oligarque russe Roman Abramovitch, le club londonien de Chelsea s'était taillé une réputation de grand dépensier. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que le rachat du club par l'Américain Todd Boehly au printemps 2022 n'a pas changé les bonnes vieilles habitudes. La pépite de D2 brésilienne Andrey Santos est déjà le troisième transfert des Blues lors de mercato hivernal, qui n'a commencé que depuis 6 jours.

Andrey Santos, pépite de D2 ou flop en devenir?

Privé de titre depuis 2017, Chelsea a décidé de se donner les moyens de remonter sur le trône de Premier League. Mais malgré 289M de dépenses à l'été, les Blues connaissent une nouvelle saison compliquée et ont misé sur ce mercato hivernal pour, à nouveau, délier les cordons de la bourse : ils ont déjà déboursé 62,5M depuis le 1er janvier. Après Loïc Badiashile (38M depuis Monaco) et David Datro Fofana (12M depuis Molde), c'est au tour d'Andrey Santos de débarquer à Londres, pour 12,5M.

Également courtisée par le Barça, la petite pépite brésilienne n'a pourtant pas un CV très impressionnant. Son principal fait d'arme : il est devenu, en 2021, le plus jeune joueur à jouer pour son club de Vasco da Gama au 21ème siècle, devant Philippe Coutinho. Réellement titulaire depuis la saison dernière, il a participé à la promotion de son club vers la D1 en inscrivant 8 buts en 38 matchs disputés.

Mais en dehors de cela, le milieu central de 18 ans manque cruellement d'expérience et de repères puisqu'il n'a disputé qu'une seule saison professionnelle. En deuxième division qui plus est. Pourra-t-il franchir cet immense pas séparant la D2 brésilienne de la Premier League? Les doutes sont en tout cas permis. Difficile dès lors de dire si Chelsea vient de réussir le hold up de l'année, ou un nouveau coup dans l'eau parmi tant d'autres ces derniers temps.