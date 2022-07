Mercato – Une grosse offre de l'AC Monza pour Luis Suarez

Selon l'agent de Luis Suarez, l'Uruguayen veut jouer en Serie A et a même reçu une proposition alléchante de l'AC Monza.

Promu en Serie A pour la première fois de son histoire, Monza cherche à se renforcer en recrutant un attaquant de renommée internationale.

Depuis le début du mercato, les noms de Mauro Icardi, Edinson Cavani ont ainsi circulé. Mais c'est celui de Luis Suarez qui surgit aujourd'hui.

Un des dirigeants du club, Adriano Galliani, a ainsi tenté de botter en touche quand il a été interrogé par Tuttosport : « Je ne sais pas s'il y a eu des contacts (rires). Je reçois des centaines de messages d'agents car nous sommes un promu et que notre propriétaire est Berlusconi. Des joueurs improbables me sont proposés. Beaucoup de joueurs aimeraient venir chez nous et pour le moment, Monza n'a refusé personne. »

En revanche, l'agent de l'attaquant uruguayen, Marco Kirdemir, a confirmé au journal espagnol AS avoir reçu une proposition du club italien : « Je présente à Luis Suarez toutes les offres que je reçois pour lui. Je suis en contact permanent avec lui et je sais quelles propositions il reçoit. Fenerbahçe l'a contacté directement et lui a proposé 6 millions d'euros. Suarez a refusé car il veut jouer en Italie. Il a deux propositions. L'une vient de Monza et est de 4 millions d'euros. »

Libre de tout contrat depuis son départ de l'Atlético de Madrid, Luis Suarez est courtisé par de nombreux clubs. River Plate a ainsi contacté « El Pistolero » mais ce dernier veut poursuivre sa carrière en Europe afin de rester compétitif pour le Mondial 2022, qui aura lieu à la fin de l'année.