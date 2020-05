Mercato - Götze, le prochain gros coup de Nice ?

Adepte des gros coups, Nice s’est penché sur le cas de Mario Götze, qui quittera le Borussia Dortmund cet été.

Hatem Ben Arfa en 2015, Dante et Mario Balotelli en 2016, puis enfin Wesley Sneijder en 2017. Vous le savez comme nous, Nice adore les gros coups. Depuis HBA, le club azuréen a relancé de nombreux joueurs, et il pourrait recommencer.

En effet, comme nous vous l’apprenions récemment, Mario Götze (27 ans), qui a changé d’agent, quittera le cet été. Le milieu offensif sera en fin de contrat au 30 juin et il remplit parfaitement les cases d’un bon coup niçois : en échec malgré un énorme talent, et ses plus belles années derrière lui.

L'OM et l'OL le suivent aussi, mais...

Et cela tombe bien puisque, selon les informations de Kicker, les Aiglons auraient bel et bien dans l’idée de recruter le héros de la finale du Mondial 2014, remportée par l’ face à l’ de Lionel Messi (1-0), grâce à un but de Götze en prolongations.

Les Aiglons ne sont d’ailleurs pas seuls sur le dossier. Toujours d’après Kicker, l’ et celui de suivent également l’Allemand, qui émarge à 600.000 € par mois à Dortmund. Un salaire trop élevé pour l’OM, tandis que l’OL ne jouera pas l’Europe. Avec son nouveau propriétaire Jim Ratcliffe et un ticket pour les tours préliminaires de la C3, l’OGCN a en revanche les cartes pour attirer Götze !