Mercato - Gareth Bale n’a pas d’avenir à Madrid, confirme son agent

Lors d’une interview accordée à SNTV, l’agent de Gareth Bale a reconnu que son client avait très peu de chances de retourner à Madrid cet été.

Où finira donc Gareth Bale ? La question se pose désormais à chaque mercato estival, et encore plus depuis 2018 et la dernière Ligue des Champions remportée par le Real Madrid, soit le dernier coup d’éclat du Gallois. Cet été n’échappera pas à la règle : reviendra-t-il dans la capitale espagnole, ou restera-t-il à Tottenham ?

"Si ils veulent le mettre sur le banc avec ce salaire… ça me va"

Demandez à son agent Jonathan Barnett, il vous répondra que Bale a peu de chances de retourner à Madrid : "Est-ce qu’il pourrait y retourner à l’issue de son prêt ? J’ai énormément de doutes par rapport à cela, a expliqué celui qui gère les intérêts du Gallois lors d’une interview accordée à SNTV, avant de plaisanter sur le salaire de son client. Après, si ils veulent le mettre sur le banc avec ce salaire… ça me va."

Auteur d’une première partie de saison manquée sous les ordres de José Mourinho, Bale revit depuis l’intronisation de l’intérimaire Ryan Mason, avec 4 buts inscrits sur les 3 derniers matchs. De quoi confirmer le fait que, lorsqu’il est en forme, le héros de la finale de C1 de 2018 peut encore rendre de grands services.

Départ définitif en fin de saison ?

À tel point que Tottenham pourrait demander une saison de prêt supplémentaire… Mais Madrid ne risque pas d’accepter sans intégrer une option d’achat obligatoire, et pour cause : Bale n’a plus qu’un an de contrat à Madrid.

"Il reste l’un des meilleurs joueurs du monde. Mais c’est une discussion à trois : nous, Madrid et Tottenham. On a nos envies et on leur fera savoir au moment opportun", a conclu Barnett. Entre la Casa Blanca et le Gallois, le désamour semble réciproque, et devrait aboutir sur un départ définitif cet été.