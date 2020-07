Mercato - Franck Ribéry met fin au suspense : il restera à la Fiorentina la saison prochaine

Traumatisé par un cambriolage récemment "subi" à Florence, Ribéry jouera tout de même pour la Fiorentina la saison prochaine.

La scène remonte à début juillet. Alors en déplacement avec la , Franck Ribéry "subissait" un cambriolage sans être présent. Sa maison saccagée, un gros butin dérobé, et l’ailier français traumatisé. Il a alors été question d’un départ, malgré un contrat qui court jusqu’en 2021, mais il n’en sera finalement rien.

Ribéry : "J'ai encore envie de jouer"

Trop attaché à Florence et à la Fiorentina, avec qui il a brillé cette saison en , à l’image de sa masterclass de San Siro face au Milan (3-1) en septembre, Ribéry a décidé d’aller au bout de son contrat.

"J'ai encore envie de jouer. Cette saison, on aurait pu faire mieux, mais avec deux ou trois grands joueurs et la progression de nos jeunes, je pense que nous pourrons bientôt récolter les fruits de notre travail", a-t-il déclaré dans La Gazzetta dello Sport ce mercredi. Pas vraiment le discours d’un joueur sur le départ…

Coach Ribéry ? Chaque chose en son temps

"Je m'entraîne et je m'amuse comme au premier jour. Je ne suis pas fatigué par ce que je fais. En plus d'un travail, le football est un loisir et une passion. Ici, il y a une attention incroyable. Les entraînements sont intenses, la tactique est travaillée... On voit que c'est un pays où le football est très important", a conclu Ribéry.

Également interrogé sur une possible reconversion en tant qu’entraîneur, Ribéry a promis "d’y penser lorsque le moment sera venu". En attendant, les supporters de la Viola vont pouvoir continuer à profiter de son talent une saison supplémentaire. Quelle chance !