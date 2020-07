Fiorentina : Cambriolé, Ribéry pense à quitter l'Italie

Après la victoire contre Parme, l'ailier français a été cambriolé à son domicile en Italie. Il a réagi à cet acte sur les réseaux sociaux.

Après un long séjour en du côté du où il a tout gagné, Franck Ribéry a donné une nouvelle tournure à sa carrière en rejoignant la cet été. Un choix osé de la part de l'ancien international français mais réussi sur le terrain. L'ancien ailier du Bayern Munich a pris part à quinze rencontres cette saison, en dépit de blessures l'ayant empêché de jouer davantage, et a même marqué un superbe but face à la la semaine dernière.

Néanmoins, une très mauvaise aventure est arrivée à Franck Ribéry en fin de semaine. En effet, l'ailier français de 37 ans a eu la mauvaise surprise de voir son domicile être cambriolé à son retour d'un match contre , remporté par la Fiorentina. La maison de Franck Ribéry a été cambriolé, heureusement en l'absence de sa femme et de ses enfants, mais cela a choqué l'ailier français. Ce dernier a réagi à cet évènement sur les réseaux sociaux.

"Nous prendrons les décisions nécessaires"

"Au retour de cette victoire contre Parme, je suis rentré chez moi. Ce "chez-moi" en , pays dans lequel j'ai décidé de poursuivre ma carrière après tant de belles années à Munich. Voilà ce que j'ai découvert ... Alors oui, ma femme a perdu quelques sacs, des bijoux, mais al Hamdoulillah ce n'est pas l'essentiel. Ce qui me choque, c'est l'impression d'être à poil. D'avoir le froc baissé et ça, ça ne passe pas", a expliqué l'ailier français.

"Je ne l'accepte pas ! Grâce à Dieu, ma femme et mes enfants étaient en sécurité, à Munich, mais comment avoir confiance aujourd'hui ? Comment me/nous sentir bien ici aujourd'hui après ça ? Je ne cours pas après les millions. Grâce à Dieu on ne manque de rien. En revanche, je cours toujours après le ballon, parce que c'est passionnel. Mais passion ou non, ma famille passe avant tout. Et nous prendrons les décisions nécessaires à notre bien-être", a ajouté Franck Ribéry.

En résumé, Franck Ribéry n'exclut pas de quitter l'Italie en fin de saison s'il ne se sent plus en sécurité dans le pays. Ce serait une triste fin de son aventure à la Fiorentina étant donné que le joueur français semblait jusqu'alors plutôt épanoui dans sa nouvelle aventure en Italie.