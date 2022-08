Mercato - FC Séville : les premiers mots de Tanguy Kouassi

Après un passage plus que mitigé au Bayern Munich, le défenseur français est ambitieux et veut se relancer en Andalousie.

Le FC Séville a trouvé le successeur de Jules Koundé. Il s'agit d'un autre défenseur central français prometteur : Tanguy Kouassi. Formé au PSG, le défenseur central a décidé de partir au Bayern Munich pour continuer de grandir et n'a pas trouvé le succès escompté en Bavière. La faute à la rude concurrence mais aussi aux blessures ayant handicapé Tanguy Kouassi. Recruté pour environ 16 millions d'euros, l'ancien du PSG vient à Séville pour continuer de progresser et avoir du temps de jeu.

"Je veux aider l'équipe à gagner des trophées"

Dans un entretien accordé au site officiel du club andalou, Tanguy Kouassi a affiché sa satisfaction avant d'entamer un nouveau chapitre de sa jeune carrière : "Je me sens très bien, je suis heureux d'être ici. Je suis arrivé hier avec ma famille et ce que je sais de la ville est plutôt agréable. J'ai vu quelques fans à l'hôtel, ils ont pris des photos et j'ai signé des autographes. Je dois apprendre à parler espagnol et alors je serai beaucoup mieux".

Mercato : Tanguy Kouassi s'engage avec Séville

"Pour moi, c'est une nouvelle étape. Je dois être bon parce que pour moi, c'est une bonne occasion, un bon moment d'être ici. Je dois m'améliorer. Je dois être meilleur dans le football et pour moi, c'est un bon moment pour ma carrière. C'est une bonne étape pour moi d'être à Séville. Tout d'abord, je pense que je dois m'améliorer. Je veux essayer d'aider l'équipe à gagner beaucoup de trophées et beaucoup de points au championnat et nous verrons ce qui se passera", a ajouté le défenseur français.

"Koundé est un exemple pour moi"

Tanguy Kouassi veut marcher dans les pas de Jules Koundé : "Ce que Monchi m'a dit est un secret, mais c'est un bon projet pour moi. Et il m'a parlé en français. Donc, tout d'abord, c'était bon pour moi. J'ai été surpris. Je ne savais pas qu'il parlait français, j'ai été surprise. Je me suis senti bien quand il m'a parlé, il m'a dit que j'aurais peut-être plus de minutes et que j'allais m'améliorer avec l'entraîneur, qui est un bon entraîneur et un bon gars. Koundé est un exemple parce qu'au début il n'était pas dans l'équipe de France senior et maintenant il est titulaire, peut-être qu'il ira à la Coupe du monde avec la France, donc il est un des exemples".

"Je préfère jouer en défense, j'y ai joué au PSG et au Bayern, c'est donc ma position préférée. Je me sens à l'aise pour prendre certaines décisions, pour parler à mes coéquipiers et pour moi, en tant que défenseur, vous devez parler à tout le monde parce que vous voyez tout le monde sur le terrain et vous devez commander quelqu'un. Vous devez être un leader dans ce domaine. J'espère être un joueur important pour Séville, mais d'abord je dois m'entraîner et je dois être bon à l'entraînement. Après cela, nous verrons", a ajouté le Français.

Enfin, il ne regrette pas d'avoir quitté le PSG pour rejoindre le Bayern Munich : "Personnellement, c'était bien. J'étais là avec ma famille, mais dans le football, malheureusement, j'ai été blessé deux fois. C'était très dur pour moi, pour ma tête, pour mon esprit. C'était très dur, mais maintenant nous devons aller de l'avant. C'est pourquoi je suis ici. Je connais quelques mots en espagnol. Parfois, à Munich, quand je parlais avec Lucas Hernandez, il m'a appris un peu d'espagnol, alors je connais quelques mots.