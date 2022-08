Mercato : Tanguy Kouassi s'engage avec Séville

Le jeune défenseur français, recruté par le Bayern à l'été 2020, rejoint Séville pour tenter d'y poursuivre sa progression.

Tanguy Nianzou Kouassi est un nouveau joueur du FC Séville. Le club de Nervión a réussi à convaincre le Bayern Munich d'acquérir les droits du défenseur central de 21 ans, qui mesure plus de 1,90 mètre.

Contrat de cinq ans pour Kouassi

Le FC Séville versera un montant d'environ 16 millions d'euros, primes et variables comprises. Avec cette signature, en plus du Brésilien Marcao, Séville a réussi à remplacer les deux défenseurs centraux transférés cet été, Jules Koundé et Diego Carlos.

En principe, le défenseur aura un contrat de niveau intermédiaire au FC Séville, avec un salaire d'environ 2 millions net par saison. Le défenseur a signé un contrat de cinq ans avec le club de Nervión, qui a conclu l'accord avec le joueur ainsi qu'avec le Bayern Munich, son club d'origine.

Quel rôle pour Kouassi à Séville ?

C'est un pur défenseur central. Kouassi est droitier et a joué principalement sur le côté gauche au Bayern, alors que Marcao et Rekik sont gauchers et qu'à Séville, il devrait s'adapter au côté droit, qui convient mieux à sa jambe naturelle.

Il a de grandes qualités athlétiques, il est bon en attaque et, même s'il doit encore mûrir, c'est un défenseur central avec un grand potentiel.

Révélé lors de la saison 2019-2020 au PSG sous les ordres de Thomas Tuchel, Tanguy Kouassi n'avait pas souhaité signer pro en France, rejoignant les champions d'Allemagne.

Malheureusement pour lui, il n'est jamais vraiment parvenu à se faire une place dans l'effectif pléthorique des Bavarois, avec qui il n'a connu que 28 apparitions en deux saisons.