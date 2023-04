Mercato – Dortmund cible une pépite marocaine

Déjà préoccupé par la construction d'un effectif solide pour la saison prochaine, Dortmund a ciblé une jeune pépite marocaine.

Alors que le titre de Bundesliga semble à nouveau parti pour rejoindre les rangs du Bayern, Dortmund s'active déjà en coulisses pour construire un effectif solide pour la saison prochaine. Et parmi les cibles potentielles, le club allemand a ciblé Anass Zaroury, l'ailier marocain de Burnley en Championship. Les Borussen ont même envoyé un scout pour suivre ses performances de plus près.

Zaroury, du Championship à la Bundesliga?

Le club de la Ruhr, qui s'est spécialisé dans le développement de jeunes joueurs venus d'Angleterre, est charmé par le profil du virevoltant attaquant. L'intérêt du BVB est tel que les Borussen ont envoyé leur scout Benjamin Frank, spécialiste du marché anglais, pour suivre le joueur plus précisément. Mais les Allemands n'étaient pas les seuls présents dans les tribunes de Turf Moor ces dernières semaines puisqu'on y retrouvait également des émissaires de l'OM, de Monaco et du Standard de Liège. Les Borussen restent toutefois les mieux placés financièrement, surtout en cas de départ de Jude Bellingham cet été.

Arrivé cet été à Burnley en provenance de Charleroi, Anass Zaroury a impressionné dès ses premiers pas en Angleterre. Formé comme avant-centre, il a été repositionné sur un flanc par Vincent Kompany et réalisé une superbe saison en inscrivant 12 buts et délivrant 5 passes décisives. Des performances qui ont permis au joueur de 22 ans d'être convoqué en équipe nationale marocaine et de faire partie du groupe des Lions de l'Atlas lors de la Coupe du monde.