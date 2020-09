Mercato - Diogo Jota quitte Wolverhampton et va rejoindre Liverpool

Le départ de Diogo Jota vers pour 50 millions d'euros a été confirmé par le coach de Wolverrhampton, Nuno Espirito Santo.

Vendredi, Goal a annoncé qu'un accord était en vue pour faire passer l'international portugais de Molineux à Anfield.

Il semblerait que les discussions soient maintenant terminées, Jurgen Klopp étant sur le point d'ajouter un nouvel élément offensif à son armada déjà bien remplie.

Alors que Jota se dirige vers le Merseyside, le défenseur très apprécié Ki-Jana Hoever prend la direction inverse, comme l'ont annoncé les Reds dans un communiqué..

Ki-Jana Hoever has completed a permanent transfer to @Wolves.



Everyone at #LFC thanks @khoever51_ for his contributions to the club and wishes him the best of luck for the future.