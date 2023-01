Mercato : Dejan Lovren à Lyon, tout est bouclé !

Libéré par le Zénith Saint-Petersbourg, le défenseur croate revient dans son ancien club pour s'y engager jusqu'en 2025.

Dejan Loven aurait pu retrouver la Ligue 1 avec le maillot d’une autre formation autre que celle de l’Olympique Lyonnais. Cet été, en effet, c’est Rennes qui a montré un intérêt concret avant de faire machine arrière face à la complexité financière du dossier.

Cette fois, le vice-champion du monde 2018 et troisième de la dernière édition avec la Croatie, va retrouver la France et son ancien club (2010-2013). Depuis plusieurs jours maintenant, l’affaire est désormais bouclée et l’officialisation de son arrivée par Lyon devrait intervenir dans la semaine après la défaite face à Clermont (0-1).



Laurent Blanc avait demandé à sa direction de recruter rapidement un défenseur

Après un mondial intéressant, il viendra renforcer l’axe gauche lyonnais. Laurent Blanc, l’entraîneur de l’OL, avait ainsi demandé à sa direction d’agir vite pour boucler le recrutement d’un défenseur d’expérience. Le « Président » a été entendu.

Comme Goal vous le révélait samedi, l’ancien défenseur de Liverpool arrive libre en provenance du Zéntih Saint-Petersbourg qui l’a libéré de ses six derniers mois de contrat et va s’engager pour une durée étonnante de 2 ans et demi (il a 33 ans). Soit un contrat qui court jusqu’en 2025.