Mercato : De Ligt vers le Bayern, Koulibaly pour Chelsea ?

Selon les informations de The Athletic, Chelsea serait proche d’un accord avec Naples pour le transfert de Kalidou Koulibaly.

Il ne s’agit d’un secret pour personne, Chelsea se trouve à la recherche d’un défenseur central après le départ libre d’Antonio Rüdiger au Real Madrid. Le coach Thomas Tuchel a multiplié les pistes, avec un intérêt supposé pour son ancien joueur Presnel Kimpembe, avant de tomber d’accord avec sa direction sur un nom : Matthijs de Ligt, sous contrat avec la Juventus.

De Ligt, accord imminent avec le Bayern ?

Problème : celui-ci semble désormais se rapprocher du Bayern Munich. Le directeur sportif bavarois Hasan Salihamidzic était à Turin au cours des derniers jours et le transfert a désormais de bonnes chances d’aboutir. De quoi pousser les Blues à activer d’autres pistes, et l’une d’elles mène au roc napolitain Kalidou Koulibaly, annoncé sur le départ cet été après huit ans d’excellents et loyaux services.

Une piste qui serait même très avancée puisque le média The Athletic annonce un accord proche entre Chelsea et Naples pour un transfert à hauteur de 40 millions d’euros ! Une somme logique pour un joueur d’une telle qualité, malgré son âge (31 ans), mais peut-être un peu élevée au vu de sa situation contractuelle, lui qui sera libre de s’engager où il le souhaite dès l’été prochain.

Accord proche avec le joueur également

Mais ceux qui ont tenté de recruter Koulibaly par le passé savent à quel point il est difficile de s’entendre avec le président napolitain Aurelio De Laurentiis. Chelsea est donc visiblement proche de le faire, et nos confrères annoncent que la formation anglaise disposera bientôt d’un accord avec le joueur, plutôt emballé à l’idée de découvrir la Premier League. Koulibaly à la place de De Ligt, les Blues y perdent-ils vraiment au change ?