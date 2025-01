Mercato : Cristiano Ronaldo et Al-Nassr jouent un sale tour au PSG

C. Ronaldo

Le PSG pensait tenir sa nouvelle cible offensive, mais Al-Nassr et Cristiano Ronaldo viennent perturber les plans du club parisien.

Le Paris Saint-Germain, sous la direction de Luis Enrique, est en quête d’un attaquant capable de relancer son secteur offensif. Les performances en demi-teinte de Gonçalo Ramos et Randal Kolo Muani cette saison ont poussé les dirigeants parisiens à d’autres profils plus convaincants. Mais cette cible pourrait échapper aux Parisiens.

Al-Nassr et Ronaldo changent la donne pour Duran

Pour avoir une arme offensive capable de rivaliser avec les géants d’Europe, le PSG a ciblé Jhon Duran, attaquant colombien d’Aston Villa. Agé de 21 ans, Duran impressionne avec 12 buts en 28 matchs cette saison, confirmant son potentiel sous la houlette d’Unai Emery. Malgré l’intérêt marqué de plusieurs clubs, dont West Ham, le PSG a fait une offre significative de 75 millions d’euros pour tenter de convaincre les dirigeants anglais. Cependant, cette proposition a été rejetée par les Villans, bien décidés à faire monter les enchères pour leur jeune talent.

Getty Images Sport

A en croire les informations de Foot Mercato, Al-Nassr, le club de Cristiano Ronaldo, est entré dans la course pour s’adjuger le jeune avant-centre. Avec la Saudi Pro League attirant de plus en plus de talents, Jhon Duran semble désormais intéressé par une opportunité en Arabie saoudite, malgré un avenir prometteur en Europe.

Le dossier reste incertain, mais le PSG doit désormais composer avec une concurrence inattendue, mettant en péril ses ambitions de recruter l’attaquant colombien.