Mercato : Coman dans le viseur de Xavi

Xavi voudrait faire venir à Barcelone l’ailier français du Bayern, Kingsley Coman.

Xavi n’est pas encore installé à Barcelone, mais il réfléchit déjà aux recrues qu’il pourrait faire signer lors du prochain mercato afin de renforcer l’équipe.

Selon la presse espagnole, le jeune technicien aurait déjà établi une liste de joueurs à recruter pour la saison prochaine et qu’il compte soumettre à la direction dès sa nomination. Et un certain Kingsley Coman en fait partie.

Xavi veut associer Coman à Dembélé en attaque

Le quotidien Sport fait savoir que l’international tricolore plait beaucoup à Xavi de par son profil. Ce dernier apprécie en premier lieu sa vitesse, ses capacités de percussion et aussi le fait qu’il répond présent lors des grands matches. Comme ce fut le cas en finale de la Ligue des Champions 2020. Il voudrait donc le faire venir au Camp Nou, pour en faire le pendant d’Ousmane Dembélé sur les ailes. Reste à savoir maintenant si ses (futurs) dirigeants sont disposés à répondre à sa requête.

Coman n’a plus que quelques mois de contrat avec le Bayern, et la tendance aujourd’hui est à une rupture. Ses exigences salariales (le double de ce qu’il perçoit en ce moment) se révèlent être trop importantes et c’est pourquoi il est plus proche d’un départ que d’un nouveau bail. L’ancien parisien a des touches avec plusieurs écuries de Premier League.