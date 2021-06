Mercato - Chelsea passe à l'action pour Erling Haaland

Le champion d'Europe en titre aurait débuté les discussions avec le Borussia Dortmund pour le jeune prodige norvégien.

Le plus dur ce n'est pas arriver au sommet, mais c'est d'y rester. Visiblement, Chelsea a totalement pris conscience de la véracité de cette citation. Et pour rester au sommet de la pyramide, le champion d'Europe en titre a une idée et une envie qui va ravir ses supporters. En effet, si les Blues ont brillé cette saison, notamment après l'arrivée de Thomas Tuchel, ils ont "souffert" de l'absence d'un buteur digne de ce nom en attaque.

Timo Werner a déçu, Olivier Giroud a peu joué, tout comme Tammy Abraham. Les ailiers se sont montrés décisifs mais sans pour autant noircir la feuille de statistiques. Et au final, aucun joueur de Chelsea n'a passé le cap des quinze buts toutes compétitions confondues. Le meilleur buteur des Blues n'est autre que Timo Werner, ex-aequo avec Tammy Abraham, avec douze buts en cinquante-deux matches. Mais dix joueurs des Blues ont marqué cinq buts ou plus cette saison.

Certes, Chelsea a remporté la Ligue des champions, mais en Premier League ce manque d'efficacité en attaque et l'absence d'un buteur empilant les réalisations les a pénalisé et ne leur a pas permis de faire mieux que la quatrième place. Pour venir se mêler à la lutte avec Manchester City pour le titre la saison prochaine, Chelsea sait ce qui lui manque. Et pour combler ce manque, les dirigeants des Blues ont ciblé un homme : Erling Haaland.

Abraham inclus dans la proposition des Blues ?

Courtisé par l'ensemble de la planète football, le prodige norvégien a encore un peu plus explosé cette saison en marquant quarante et un buts toutes compétitions confondues. L'attaquant du Borussia Dortmund est dans le viseur de plusieurs clubs européens dont le Real Madrid, le FC Barcelone, les deux clubs de Manchester et Chelsea. En fin de saison, son agent, Mino Raiola, et son père, avaient été rencontré les dirigeants de certains prétendants.

Alors que tout le monde s'attend à une lutte entre le Real Madrid et le FC Barcelone pour Erling Haaland, selon les informations du Daily Mail, c'est Chelsea qui est décidé à prendre tout le monde de court. En effet, selon la publication anglaise, Chelsea aurait ouvert les discussions avec le Borussia Dortmund pour recruter Erling Haaland. Thomas Tuchel souhaite recruter un numéro neuf et aurait demandé la signature du Norvégien.

Néanmoins, c'est loin d'être gagné pour les Blues. Ils vont être confronté à un problème de taille : le prix demandé par le Borussia Dortmund. Le prix serait estimé autour de 200 millions d'euros pour un transfert dès cet été car le BVB n'est pas forcément vendeur. Pour rappel, une clause libératoire existerait dans son contrat pour le laisser partir dès juin 2022 pour un prix de 70 millions d'euros. Pour faire baisser ce prix exorbitant, Chelsea souhaiterait inclure Tammy Abraham dans le deal, lui qui a été peu utilisé par Thomas Tuchel.

Hormis la piste Haaland, Chelsea aurait dans sa short-list les noms de Romelu Lukaku et Harry Kane, bien que ces deux dossiers soient également compliqués. Un salaire de 350 000 euros par semaine serait demandé par Mino Raiola pour qu'Erling Haaland aille à Chelsea. Le Norvégien ne va pas manquer de prétendants cet été et les Blues apparaissent comme une destination crédible pour lui tant la puissance financière et sportive de Chelsea n'est plus à prouver.