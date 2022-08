Mercato - Chelsea : Leicester retient Wesley Fofana

Brenden Rodgers a confirmé que Leicester a rejeté une troisième offre de Chelsea pour signer Fofana et l'a envoyé s'entraîner en équipe réserve.

Leicester plie mais ne rompt pas. Les Foxes ne veulent pas céder Wesley Fofana et ce malgré les offres de Chelsea, bien déterminé à leur chiper le défenseur central. Brendan Rodgers a déclaré que Leicester tient bon face aux avances de Chelsea pour son jeune et brillant défenseur. Il a également remis en question l'état d'esprit de Wesley Fofana et a laissé entendre que le joueur ne respectait pas ses obligations contractuelles.

Rodgers critique le comportement de Fofana

Concernant le possible départ de Wesley Fofana, Brendan Rodgers a avoué qu'il ne souhaite pas le perdre le dernier jour du mercato. "D'un point de vue footballistique, si cela se produit, le plus tôt sera le mieux, car cela pourrait nous permettre de faire du travail", a déclaré Rodgers. "Le club est conscient qu'au fur et à mesure que le temps passe, cela devient plus difficile mais l'évaluation doit être respectée".

"Ces gars sont bien payés, le moins que l'on puisse faire est de se présenter. Si vous ne le faites pas, avec tout le respect que je vous dois, vous ne pouvez pas entrer dans notre groupe. Au jour le jour, c'est un bon garçon, mais il a été difficile pour lui de tout gérer alors qu'il est dans le bon état d'esprit. Cela a été difficile pour lui de jouer", a ajouté l'entraîneur des Foxes.

Fofana écarté le week-end dernier

Wesley Fofana a été laissé à la maison pour le choc de Leicester contre Southampton le week-end dernier après que Rodgers ait déclaré que le défenseur n'était pas totalement concentré sur le club. Chelsea souhaite renforcer sa défense après une défaite 3-0 contre Leeds. Fofana a rejoint Leicester en 2020, en provenance de Saint-Etienne, pour un contrat de cinq ans.

En août 2021, après avoir été élu Jeune joueur de la saison du club pour la campagne précédente, Fofana a subi une fracture de la jambe lors d'un match amical de pré-saison contre Villarreal. Le défenseur a ensuite fait 12 apparitions pour les Foxes en 2021-22 et a commencé les deux premiers matchs de Premier League de la saison.

Leicester, par coïncidence, affronte Chelsea ce week-end pour son prochain match de Premier League. Le statut de Wesley Fofana reste à voir, car les Blues pourraient continuer à pousser pour le signer avant la fermeture du mercato estival.