OGCN - Kasper Schmeichel : "Nice ressemble à Leicester"

Présenté officiellement à la presse, Kasper Schmeichel, le nouveau gardien de l'OGC Nice, a livré ses premières impressions.

C'est l'un des gros coups de ce mercato estival : l'OGC Nice s'est attaché les services de Kasper Schmeichel (35 ans), l'emblématique gardien du Danemark et de Leicester, club pour lequel il a joué pendant onze saisons avec à la clé, le titre en Premier League en 2016.

Lors de sa présentation officielle à la presse, Kasper Schmeichel a expliqué pourquoi il a fait le choix de rejoindre l'OGCN : « C'était le moment d'un nouveau challenge. Leicester, tout le monde le sait, c'est un club que j'adore, où j'ai passé de nombreuses années. C'était difficile de quitter des membres de sa famille, une décision compliquée à prendre. Mais c'est un challenge pour grandir en tant que footballeur et en tant qu'homme, apprendre une nouvelle langue, c'est un beau projet pour ma famille aussi. Il y a surtout les ambitions d'Ineos de faire un grand club, de laisser une marque dans le football. Ça ressemble à ce que j'ai connu à Leicester, c'était très convaincant pour moi. »

A Leicester, Schmeichel a d'ailleurs côtoyé deux anciens Aiglons, Papys Mendy et Ricardo, qui lui ont donné de précieuses indications sur le club niçois : « J'ai échangé avec eux, ils m'ont dit beaucoup de belles choses sur le club et les salariés. Ils ont gardé un lien familial avec le club, ça a favorisé ma réflexion. C'est toujours positif. »

Schmeichel va également retrouver à Nice son compatriote et coéquipier en sélection, Kasper Dolberg, qu'il compte bien aider à se relancer : « Dans une équipe nationale comme le Danemark, on suit forcément les résultats de nos coéquipiers. On communique beaucoup. Je n'ai pas regardé les matches de Kasper, je ne peux pas parler de ses prestations au club. Mais quand il joue en équipe nationale, il montre ses qualités incroyables, son talent. Nice a un très grand joueur, ça c'est sûr. J'espère que je pourrai l'aider à réussir à Nice. »

Enfin, Schmeichel ne pouvait échapper à une question sur le match France-Danemark lors de la prochaine Coupe du monde : « Le Danemark et la France sont toujours dans le même groupe dans les compétitions majeures. Il me semble que c'était 80 % du temps le cas sur ces trente dernières années (sourire). La France, c'est l'une des meilleures équipes du monde, ce sera un gros challenge pour nous. »