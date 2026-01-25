Mercato : Chelsea fonce sur un attaquant du PSG

À 18 ans, il s'est imposé comme l'un des plus grands espoirs du football européen, mais le PSG est déterminé à conserver son talent et travaillerait actuellement sur un nouveau contrat.

Né à Trappes, en France, Mbaye a rapidement gravi les échelons au PSG, s'imposant en équipe première à un âge exceptionnellement jeune. Il détient le record du plus jeune joueur à avoir disputé un match officiel avec le club, à seulement 16 ans et 205 jours, en août 2024. Son parcours parisien est jalonné de records et d'une progression fulgurante : lors de sa première saison, il a disputé 24 matchs de Ligue 1, inscrivant deux buts et délivrant trois passes décisives.

Il a été titularisé plus régulièrement cette saison, avec déjà 15 apparitions en championnat. Si ses statistiques en club restent modestes, son impact dépasse largement les simples chiffres. Ses coéquipiers et entraîneurs soulignent sa vitesse, sa capacité de dribble et son audace. Mbaye a également acquis une solide expérience des grandes compétitions, notamment la Ligue des Champions et la Supercoupe de l'UEFA 2025, qu'il a remportée avec le PSG.

La cote de Mbaye a explosé lors de la récente CAN au Maroc. Après avoir choisi de représenter le Sénégal plutôt que la France à la fin de l'année dernière, il est devenu la révélation des Lions de la Teranga, vainqueurs du tournoi. Utilisé principalement comme remplaçant par le sélectionneur Pape Thiaw, Mbaye a marqué les esprits à chaque apparition, changeant le rythme des matchs grâce à ses courses percutantes et sa technique. Parmi ses contributions les plus marquantes, on peut citer une passe décisive pour Sadio Mané contre la RD Congo, un penalty crucial obtenu face au Bénin et un but décisif contre le Soudan en huitièmes de finale, qui a fait de lui le plus jeune buteur sénégalais de l'histoire de la CAN et le plus jeune joueur à marquer dans cette compétition au XXIe siècle. Ses coéquipiers, comme Krepin Diatta, ont salué son impact immédiat, soulignant qu'« à chaque fois qu'il entre en jeu, il apporte un petit plus ».