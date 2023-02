Mercato : Ce très cher Folarin Balogun

Folarin Balogun a illuminé la L1 en prêt à Reims cette saison avec 14 buts en 21 matchs, mais son chemin vers l'équipe première d'Arsenal est bloqué.

Balogun a rejoint Reims en prêt au début de la saison à la recherche d'un temps de jeu régulier, et a dûment dépassé la superstar du Paris Saint-Germain Kylian Mbappé pour s'asseoir fièrement en tête du classement des buteurs de Ligue 1.

Mais à Londres, Gabriel Jesus, la recrue vedette de l'été dernier en provenance de Manchester City, aura récupéré de sa blessure au genou au moment où Balogun reviendra, tandis qu'Eddie Nketiah s'est montré admirable en l'absence du Brésilien.

L'AC Milan, Marseille et Villarreal sentiraient une opportunité, et Arsenal aussi, semble-t-il.

L'occasion de sécuriser une grosse somme

"Arsenal devrait décider de la suite de son plan pour Balogun cet été, sachant que la prochaine fenêtre semble être la meilleure chance de sécuriser une somme qui pourrait représenter une bonne valeur pour leur produit d'académie, après sa période prolifique à Reims et aussi avec le temps restant sur son contrat actuel", rapporte le Daily Mail.

Le contrat actuel d'Arsenal de Balogun court jusqu'en juin 2025, ce qui signifie qu'il reste suffisamment de temps pour que les Gunners puissent obtenir une somme importante.

Balogun, international junior anglais né à New York de parents nigérians - et donc toujours éligible pour représenter trois pays au niveau international - est évalué à 14,3 millions d'euros par l'algorithme interne de FootballTransfers, bien qu'Arsenal pourrait maintenant demander beaucoup plus.

Balogun a marqué 13 buts en 11 matchs de Premier League 2 la saison dernière, et le Milan a déjà exprimé son intérêt.

Les Rossoneri sont à la recherche d'un nouvel attaquant alors qu'Olivier Giroud et Zlatan Ibrahimovic ont respectivement 36 et 41 ans, même s'ils sont tous deux encore capables d'évoluer au plus haut niveau, en cas de blessure.