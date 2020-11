Mercato - Boulaye Dia a un bon de sortie de Reims pour cet hiver

Dans une interview, le président de Reims a avoué que Boulaye Dia possédait un bon de sortie pour partir durant l’hiver, en cas de belles offres.

Heung-Min Son, Robert Lewandowski ou encore Zlatan Ibrahimovic. Dans les grands championnats européens, les buteurs attendus sont au rendez-vous et ne deçoivent pas. En , on pouvait attendre Kylian Mbappé ou Wissam Ben Yedder mais les deux internationaux français se sont fait voler la vedette en ce début de saison. L’un des attractions du championnat se nomme Boulaye Dia et évolue à Reims.

Malgré un début de saison compliqué du club champenois, l’attaquant marche sur l’eau et compte déjà huit buts en autant de matches de . Une belle performance pour le natif d’Oyonnax (24 ans) qui a découvre l’élite il y a deux ans en provenance de Jura Sud.

Parviendra-t-il à garder la même cadence jusqu’en mai prochain ? La véritable question est de savoir si Dia sera toujours à Reims d’ici là car Jean-Pierre Caillot s’est montré flou sur l’avenir de son buteur.

"Je n'en sais rien, avoue le président rémois dans les colonnes de l’Union. S'il reste, j'en serais ravi, s'il a une proposition qui lui convient et nous aussi, je ne pourrais pas m'y opposer, car j'ai donné ma parole..."

Une parole qui remonte à l’été dernier après une saison tronquée mais déjà source belles promesses (7 buts) pour le Franco-Sénégalais. Ses performances avaient convaincu l’Hellas Vérone et le mais les projets italien et russe n’avaient pas emballé Boulaye Dia et Reims.

"Pour différentes raisons, il n'a pas souhaité aller dans ces clubs. On en a discuté encore récemment avec son agent. Il n'est pas parti parce qu'il n'a pas eu le projet qu'il souhaitait et nous la proposition désirée."

Sous contrat jusqu’en 2022 avec le , Dia devrait certainement voir débarquer de nouveaux clubs, et ce dès cet hiver.