Mercato - Bayern : Dembélé pour remplacer Coman ?

La colonie française du Bayern Munich va sans doute perdre un membre cet été, mais il sera vite remplacé. Kingsley Coman, qui fait les beaux jours du club bavarois depuis 2015, pourrait effectivement céder sa place dans le vestiaire à Ousmane Dembélé, bientôt en fin de contrat avec le FC Barcelone.

Prolongera au Barça, prolongera pas ?

Selon L’Équipe, l’ancien Rennais fait même office de priorité pour les dirigeants bavarois en vue de l'été procahin. Car il apparait de plus en plus évident que Coman, lié au club munichois jusqu’en 2023, ne prolongera pas. Le Bayern ne souhaite pas revivre l’épisode David Alaba, parti gratuitement au Real Madrid l’été dernier, et le joueur formé au PSG sera donc invité à trouver une porte de sortie dans quelques mois.

Dembélé, lui, sera libre de tout contrat au mois de juillet, et il est d’ores et déjà libre de négocier avec le club de son choix. Évidemment, une prolongation en Catalogne n’est pas à exclure, mais le champion du monde pourrait aussi être intéressé par un retour dans un championnat où il a brillé avec Dortmund lors de la saison 2016-2017.

Le Bayern a d’autres pistes

À l’époque, déjà, le Bayern avait tenté d’attirer Dembélé, mais le Borussia avait remporté le gros lot. Peu importe : Dembélé a séduit, et il fait aujourd’hui l’unanimité chez les Bavarois. Du boss Oliver Kahn au directeur sportif Hasan Salihamidzic, en passant par le coach Julian Nagelsmann. D’autant plus que le club munichois a bon espoir de mettre fin à l’abonnement infirmerie du Français grâce à son staff médical.

Dembélé priorité du Bayern, donc. Un transfert séduisant sur le papier, à condition que le Barça ne parvienne pas à ses fins au niveau de la prolongation de Dembélé. Si tel était le cas, les champions d’Allemagne disposent d’autres solutions pour remplacer Coman : Raphinha de Leeds, contacté cet hiver, ou encore Callum Hudson-Odoi, sur les tablettes munichoises depuis plusieurs saisons.