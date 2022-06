Mercato - Bayern : Corentin Tolisso sort du silence sur son avenir

En fin de contrat avec le Bayern, le milieu de terrain français annonce la couleur pour son futur et veut disputer la Coupe du monde 2022.

En fin de contrat avec le Bayern Munich, Corentin Tolisso ne restera pas en Bavière la saison prochaine. Le champion d'Allemagne en titre a officialisé la nouvelle ce lundi. Désormais, l'international français va avoir un rude choix à faire pour la suite de sa carrière, lui qui du haut de ses 27 ans arrive à un tournant pour la suite de sa carrière.

Tolisso ne retournera pas à Lyon cet été

Dans une interview accordée à L'Equipe, Corentin Tolisso s'est confié sur ses ambitions pour son avenir : "Je veux aller dans un club jouer un rôle majeur. Continuer à gagner des trophées. L'Angleterre, avec l'intensité, me plairait mais je ne m'interdis aucun championnat. Je sais de quoi je suis capable. Je sais à quel point le changement de vie, le changement d'air, va me faire du bien."

OFFICIEL - Bayern Munich : Corentin Tolisso quitte le club gratuitement

"Un retour à Lyon ? Aujourd'hui, j'ai encore envie de jouer la Ligue des champions et de la gagner encore une fois. Je veux prendre la meilleure décision pour moi, ma famille et sortir de cette spirale. La Coupe du monde 2022 ? Oui, c'est un objectif. Il faut signer dans un club, y jouer, et être bon. Je ne serai candidat que si je suis performant. Je suis conscient de cela. Et je sais que je peux l'être", a ajouté l'international français.

"J'ai besoin d'un nouveau challenge"

Corentin Tolisso a tiré un bilan de son aventure au Bayern, regrettant ses nombreuses blessures : "Il y a eu plein de bons moments. La Ligue des champions (2020), c'est l'objectif ultime. Il y a eu les titres de champion aussi (cinq), je suis très fier de tout ça. Personne ne pourra me l'enlever. La première année, j'étais vraiment content, je jouais, je marquais (10 buts). C'est ce qui m'a conduit à la Coupe du monde. Ensuite, je suis entré dans un cycle qui se répétait".

Lewandowski : "Mon histoire avec le Bayern Munich est terminée"

L'article continue ci-dessous

"Je revenais, je marquais, je me blessais, je revenais... Ça a joué sur mon moral. Et donc sur mon physique. Je sentais que j'avais besoin d'un nouveau challenge, d'ouvrir une nouvelle ère pour casser cette spirale. Je suis un compétiteur, être au Bayern et être remplaçant, ce n'est pas satisfaisant pour moi. J'ai envie d'être au coeur d'un projet, de sentir que je suis important", a ajouté le Français.

"Je suis vraiment persuadé que c'était plus un problème psychologique que physique. C'était plus dans ma tête que dans mon corps. J'ai travaillé avec une préparatrice mentale pour poser des mots sur ce que je vivais. Aujourd'hui, je suis convaincu à 5 000 % que je peux revenir à très haut niveau physiquement. Là, je vais faire une préparation d'un mois pour être prêt à la reprise", a conclu Corentin Tolisso, plus motivé que jamais.