Mercato : Barcelone progresse vers un accord avec Rashford

Il semble qu'il n'aura d'autre choix que d'activer l'option d'achat de 30 millions d'euros convenue avec Manchester United l'an dernier.

Malgré un temps de jeu irrégulier, Rashford s'est bien intégré au Barça, s'attirant les éloges de l'entraîneur Hansi Flick et du directeur sportif Deco. Les Blaugrana souhaitent le garder, et Rashford a publiquement exprimé son désir de rester au club. Il avait été suggéré que le Barça tenterait de négocier le prix de Rashford à la baisse avec United.

Selon Sport, le FC Barcelone considère désormais le prix de 30 millions d'euros pour Rashford comme équitable. Les Red Devils restent inflexibles sur les conditions convenues l'été dernier, estimant qu'il s'agit d'une excellente affaire. Le FC Barcelone a donc décidé de concentrer ses efforts sur la recherche d'un autre club pour rendre le transfert plus abordable.

Manchester United refusant de négocier un nouveau contrat, Barcelone demandera à Rashford d'accepter une baisse de salaire significative pour rejoindre le club. Malgré cela, le club catalan souhaite lui offrir un contrat long afin de mieux amortir l'impact financier – même si le règlement de la Liga limite cet impact à quatre ans.

Rashford a déjà accepté une réduction de salaire pour permettre son prêt, et il semble disposé à réitérer cet effort. Fabrizio Romano confirme que les discussions entre Barcelone et ses agents ont progressé et que Rashford aurait indiqué à ses représentants que sa priorité est de rester à Barcelone et qu'il est prêt à tout faire pour y parvenir.