Mercato - Barça / PSG : la réponse de Valverde, bombardé en conférence de presse sur Neymar

L'entraîneur du Barça n'a pas pu échapper aux questions sur Neymar avant le lever de rideau de La Liga. Barcelone affronte Bilbao vendredi (21h).

Le se déplace à Bilbao ce vendredi (21 heures) pour la reprise très attendue de La . Champion d' en titre, le club catalan est bien décidé à marquer les esprits d'entrée. Mais Ernesto Valverde a pu constater, non sans un certain agacement, que c'est un autre sujet qui a animé la traditionnelle conférence de presse d'avant-match.

Interrogé à de multiples reprises sur le feuilleton Neymar, le technicien espagnol n'a pas dévié de sa ligne de conduite : tout esquiver, en bloc.

Le voyage d'une délégation du Barça à Paris pour négocier ? "Je suis en dehors de ces problèmes, je me concentre sur l'équipe et les joueurs que je possède, je n'ai pas à penser aux joueurs des autres équipes, nous maintenons une ligne de respect parce qu'ils sont ailleurs. Neymar est au PSG et nous verrons ce qui arrive". Une arrivée encore possible ? "Je suis très content de l'équipe actuelle mais je ne sais pas ce qui peut se passer ensuite. Je n'ai pas à parler de joueurs qui ne sont pas ici".



Le possible départ de Rakitic dans l'opération ? "C'est un joueur important, il l'a été et nous espérons qu'il restera, je compte sur lui pour demain". Quid du latéral droit Nélson Semedo ? "Après une si longue alternance, il est prêt pour prendre le poste, mais nous ne savons pas ce qui peut se produire car tout peut arriver jusqu'à la fin du marché".



Bref, il n'y a guère que sur la date de fermeture du mercato que Valverde a lâché un peu de lest. "C’est un inconvénient, ce n’est pas une chose logique. Ce n’est pas une question nouvelle mais la normalité serait que le mercato s'arrête quand le championnat commence. Il n’est pas normal que nous commencions la saison et que le marché continue de bouge. Nous avons maintenant quinze jours d’incertitude...".