Mercato - Barça : Griezmann proposé à la Juve… contre Dybala ?

Selon les informations de L’Équipe, le FC Barcelone aurait proposé Antoine Griezmann à la Juventus. Contre Paulo Dybala ?

Il ne s’agit d’un secret pour personne : Barcelone tente désespérément de se séparer d’Antoine Griezmann lors de ce mercato estival afin de boucler l’opération Lionel Messi, avec qui un accord a été trouvé pour un nouveau contrat de cinq ans. Problème, l’attaquant français est tout sauf un élément facile à «refourguer», notamment en raison de son salaire.

L’échange avec Saul a du plomb dans l’aile

Sans oublier son contrat, qui file jusqu’en 2024. Acheté 120 M€ en 2018, Griezmann peut déjà oublier l’idée de rapporter la même somme au Barça : dans un marché encore marqué par la pandémie, seul un «échange» (deux transferts distincts entre un club A et un club B pour un montant plus ou moins équivalant, ndlr) pourrait lui ouvrir la porte du départ. Et l’état-major barcelonais prospecte.

La piste la plus chaude semble toujours être celle qui mène à Saul Niguez, lequel a des envies de départ de l’Atlético de Madrid. Ce qui permettrait aussi à Griezmann de retrouver un club qui l’adore, et l’entraîneur qui a fait de lui le joueur qu’il est aujourd’hui. Mais, nouveau problème : le milieu de terrain des Colchoneros ne semble pas prêt à baisser son salaire en signant à Barcelone, chose qui lui sera demandée.

L'article continue ci-dessous

Dybala sera-t-il partant ?

Griezmann se montre quant à lui prêt à faire des efforts, mais il ne serait pas contre le fait de faire payer la compensation au Barça. Une affaire compliquée, donc, qui a poussé les dirigeants barcelonais à sonder d’autres clubs, à l’instar de la Juventus selon les informations de L’Équipe. Pour un «échange», toujours, et quel autre candidat que Paulo Dybala ?

Le Barça a toujours rêvé de recruter l’Argentin, dont le jeu rappelle évidemment celui de son compatriote Lionel Messi, toutes proportions gardées. Et si celui-ci voit d’un bon oeil le retour de Massimiliano Allegri à la Juve, avec qui il souhaite faire une grande saison, pourra-t-il dire non à l’idée d’évoluer avec le sextuple Ballon d’Or autre part qu’en sélection ? Prudence, tout de même, car plusieurs journalistes espagnols annoncent que les Blaugrana ne seraient finalement pas intéressés par «La Joya».

Dans tous les cas, que le Barça ait approché ou non la Juventus, Griezmann aura également son mot à dire. Et si, comme le révélait récemment le Mundo Deportivo, le Français ferme uniquement la porte au Paris Saint-Germain tout en gardant les autres ouvertes, il préférera sans doute retourner à l’Atlético auprès de Diego Simeone. Reste enfin l’hypothèse de le voir rester à Barcelone, mais après un été aussi agité… un départ semble être la meilleure solution.