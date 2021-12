MERCATO : avec Haaland, Raiola peut "influencer le marché"

Mino Raiola a défendu la manière dont il mène ses affaires en tant qu'un des principaux agents du football mondial, l'Italien soulignant qu'il ne s'est "jamais assis avec une arme sur la table lors de négociations". Celui qui compte notamment dans ses rangs Zlatan Ibrahimovic, Paul Pogba et Erling Haaland, a parfois été critiqué pour avoir forcé la main à des vendeurs réticents et avoir fourni des distractions malvenues à ses clients.

Il n'a pourtant aucun problème avec ses méthodes et affirmer agir pour meilleur intérêt de ceux qui lui font confiance pour gérer leur carrière de joueur. Raiola s'est exprimé, sur Sport1. "Je suis prêt à partir en guerre pour mes joueurs. Je suis prêt à faire n'importe quoi, comme je le ferais pour mes fils. Les directeurs sportifs me détestent ? Comment cela se fait-il ?", s'est d'abord interrogé l'agent.

"Pendant longtemps, les gens m'ont sous-estimé"

"Je ne me suis jamais assis avec un pistolet sur la table lors de négociations. Je sais simplement très bien quelle est la valeur de mes joueurs et ce dont les clubs ont besoin. S'ils me détestent, alors c'est le plus grand compliment pour moi. Alors je fais quelque chose de bien. S'ils disaient 'c'est bien que le Raiola conseille le joueur, ce sera facile pour nous', alors j'aurais un problème. J'aime les arguments. J'aime quand je trouve une stratégie et que je l'utilise pour vaincre mon homologue", a-t-il ajouté.

"Vous ne me verrez jamais en costume-cravate. Ce n'est pas moi. Je suis gros et petit. Pendant longtemps, les gens m'ont sous-estimé et ont dit : "De quoi a-t-il l'air ? Il ne peut même pas s'habiller correctement". C'était ma chance. Maintenant, tout le monde me respecte", a enfin déclaré celui qui génère des millions d'euros chaque année grâce à ses différents clients. Un véritable empire.

Il pourrait y avoir d'autres réussites à venir pour Raiola, dont l'attaquant de Dortmund, Haaland, étant l'un des atouts les plus prisés du football mondial. Le prolifique Norvégien a été fortement lié au Real Madrid et à Manchester United, et son représentant a déjà commencé le processus de planification des prochaines fenêtres de transfert. "Nous avons des idées claires sur l'endroit où Erling devrait aller et bien sûr nous regardons ce que le marché a à offrir. Je serais un mauvais conseiller si je ne le faisais pas. Nous pouvons influencer le marché avec un joueur comme Erling. Nous ne sommes pas influencés par le marché. Nous le savons", a prévenu Raiola, bien décidé à mener la danse.