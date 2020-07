Mercato - Avant le Real, Kubo a failli retourner au Barça, mais…

Comme l’a confié le directeur de la formation barcelonaise, Kubo s’est montré un peu trop gourmand avec le Barça à son retour du Japon.

Takefusa Kubo est un OVNI dans le football. À même pas 20 ans, celui qui a fêté ses 19 ans en juin dernier a d’ores et déjà porté les couleurs du et du . Certes, c’était avec les catégories de jeunes côté blaugrana (2011-2015), et en préparation l’été dernier avec les Merengue, mais tout de même.

Un choix à faire entre le Real et le Barça

Entre la pré-formation avec Barcelone et son arrivée à Madrid, il y a eu Tokyo. En post-formation tout d’abord, puis la découverte du monde professionnel en J-League. Mais l’été dernier, Kubo a eu un choix à faire entre les deux géants de …

En pourparlers avec le Real, où Florentino Perez lui faisait les yeux doux depuis plusieurs années, Kubo a également donné sa chance au Barça, mais les prétentions financières du Japonais ont surpris la formation catalane.

De retour à Madrid l’été prochain ?

Au micro de Radio Catalunya pour parler de Gustavo Maia, lequel arrivera bientôt au Barça pour 4,5 M€ en provenance de Sao Paulo, le responsable de la formation barcelonaise Xavier Vilajoana a raconté comme les négociations avec Kubo ont échoué.

"Il a demandé bien plus que les 4,5 M€ dépensés pour Maia. Même chose pour la durée du contrat ou le salaire", a affirmé Vilajoana, rapidement dépassé par le Real, où Kubo devrait retourner l’été prochain à l’issue de son prêt - réussi - à Majorque.