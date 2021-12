MERCATO : Attila Szalai à Chelsea, une "affaire conclue" ?

Les spéculations concernant un transfert à Chelsea du défenseur de Fenerbahçe Attila Szalai se sont multipliées ces dernières semaines, et le sélectionneur de la Hongrie, Marco Rossi, affirme qu'un accord a déjà été conclu pour le mois de janvier prochain. Le joueur de 23 ans n'avait rejoint la Turquie qu'au cours du mercato hivernal 2021, mais un nouveau transfert pourrait donc être envisagé seulement 12 mois après son arrivée.

Marco Rossi, qui entraîne le défenseur central très apprécié au niveau international, n'est pas surpris de voir les Blues s'engouffrer dans la brèche, car Szalai a selon lui sa place dans l'une des meilleures divisions européennes. Lorsqu'on lui a demandé de citer des joueurs dans les rangs hongrois qui pourraient avoir un impact en Serie A, le coach italien a déclaré à Calciomercato : "C'est difficile de nommer un seul joueur, mais en ce moment je vois très bien Attila Szalai, qui joue pour Fenerbahçe, mais je pense qu'il va rejoindre Chelsea".

"Il est clair qu'il a été suivi par des clubs importants en Espagne, mais apparemment son transfert à Chelsea est une affaire réglée. Il serait un grand joueur aussi pour le football italien", a ainsi confié le sélectionneur. Rossi a raison de suggérer que Szalai a attiré les regards admiratifs des grandes équipes de notre contient. En Liga, Séville et l'Atletico Madrid ont été crédités d'un intérêt, tandis que même le FC Barcelone aurait suivi le joueur.

Un plan B après l'échec Jules Koundé

Chelsea semble toutefois avoir gagné la course à la signature de ce joueur très convoité. Thomas Tuchel est depuis longtemps à la recherche d'un autre défenseur central à Stamford Bridge. La star du FC Séville, Jules Koundé, a d'abord été identifiée comme une cible de choix cet été, mais l'international français s'est avéré hors de portée. Les efforts sont maintenant intensifiés pour dénicher l'oiseau rare, les détenteurs actuels de la Ligue des champions étant conscients de la nécessité de recruter à un poste clé.

Alors qu'Antonio Rudiger est en fin de contrat et qu'il sera libre en 2022, qu'Andreas Christensen et Cesar Azpilicueta approchent également des six derniers mois de leur contrat respectif, les poids lourds de la Premier League ne veulent pas se retrouver à court d'un poste important. Soucieux d'anticiper, les Blues tiendraient donc une première recrue.