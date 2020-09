Arsenal, Arteta discret sur la piste Aouar

Mikel Arteta, le manager d’Arsenal, n’a pas souhaité dévoiler ses cartes concernant le Lyonnais, Houssem Aouar.

L’international français Houssem Aouar est actuellement annoncé sur le départ du côté de . Et parmi les clubs qui le pistent il y a . Les Gunners auraient même déjà dégainé dans le but de le faire signer avec une offre transmise aux responsables rhodaniens. Il n’y a pas eu d’accord encore, mais le club londonien reste dans le coup.

Ce vendredi, lors du point presse précédant le premier match de la saison, Mikel Arteta, le manager des Gunners, a été interrogé à propos du milieu offensif des Gones. Le coach espagnol a botté en touche, ne donnant aucune indication concernant l’évolution de ce dossier. Lui et ses dirigeants préfèrent donc travailler en silence.

Arsenal reste à l’affût

Il y a quelques jours, Juninho, le directeur sportif lyonnais, avait pourtant dévoilé publiquement l’intérêt d’Arsenal envers le néo-tricolore. « Je m’entends très bien avec Edu (directeur technique d’Arsenal), nous avons parlé au téléphone. Aouar est vraiment apprécié par Mikel Arteta », a-t-il déclaré sur RMC. Il est donc difficile pour l’ancien joueur du PSG d’avancer masqué.

Arteta a quand même donné du grand à moudre aux journalistes lors de cette sortie médiatique en affirmant qu’Arsenal restait « actif » sur le marché des transferts. « Nous examinons de différentes options, avec des joueurs susceptibles d’arriver et ceux qui pourraient partir. Pour le moment, l'équilibre de l'effectif n'est pas idéal et ce que nous voulons réaliser. Il y a encore du travail à faire mais il faut garder à l'esprit la complexité de ce marché ». Pour rappel, les Londoniens ont déjà mis la main sur deux Brésiliens cet été, en l’occurrence Willian et Gabriel.