Mercato : Arsenal va sortir le chéquier

Les Gunners ont dépensé 267 millions de livres sterling (360 millions de dollars) en joueurs cet été, mais ils pourraient revenir sur le marché le mois prochain, car Ben White, Kai Havertz, Riccardo Calafiori et d'autres sont actuellement indisponibles.

Rien que cette saison, Arsenal a dû se passer de joueurs comme William Saliba, Gabriel Jesus, Gabriel Magalhães et Bukayo Saka, tandis que Jurrien Timber, White, Havertz, Cristhian Mosquera et Max Dowman sont actuellement blessés. Face à cette situation en constante évolution, l'entraîneur Arteta est attentif à l'état de son effectif à l'approche de la seconde moitié de saison.

Il a déclaré aux journalistes : « Nous allons suivre de très près la situation et le calendrier de retour de blessure de certains joueurs. Que ce soit en attaque ou en défense, c'est la profondeur d'effectif dont nous avons besoin. Les autres clubs ont 24 ou 25 joueurs, donc notre effectif n'a rien d'exceptionnel. Le problème, c'est que nous avons eu plus de blessures que prévu, certaines inévitables, je dirais, mais nous voulons faire mieux et nous savons combien la disponibilité des joueurs sera cruciale pour la saison. »

Depuis l'arrivée d'Arteta à Arsenal en décembre 2019, le club a dépensé environ 1 milliard de livres sterling (1,34 milliard de dollars) en joueurs, mais ne compte à son actif qu'une FA Cup et un Charity Shield. Ces dernières années, ils ont terminé à plusieurs reprises deuxièmes de la Premier League et, bien qu'ils soient actuellement en tête du classement, Manchester City n'est qu'à deux points derrière. Compte tenu de leurs blessures et de leur situation actuelle, l'Espagnol n'exclut ni arrivées ni départs.

Il a ajouté : « Le mercato est ouvert. Nous sommes Arsenal, et nous devons l'analyser et nous demander : "De quoi avons-nous besoin ?" Nous devons être activement à l'affût, et ensuite seulement, nous verrons si c'est possible ou non. C'est une autre histoire, mais notre rôle est d'être toujours prêts, car tout peut arriver. Encore une fois, nous évaluons chaque situation [concernant d'éventuels départs]. Je laisse à Andrea [Berta, le directeur sportif] le soin d'analyser le marché des transferts, et bien sûr, de gérer la situation de chaque joueur. Nous devons faire le point avec chacun d'eux et obtenir la meilleure solution possible. »