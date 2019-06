Mercato - Arsenal : Une offre pour Yannick Ferreira Carrasco (Dalian Yifang/Chine)

Désireux de quitter la Chine, l’international belge a confirmé qu’une équipe s’intéressait sérieusement à son profil.

Alors qu’il affirmait vouloir quitter la Chine mercredi dernier en conférence de presse, Yannick Ferreira Carrasco s’est une nouvelle fois exprimé sur son avenir, et a confirmé sa volonté de mettre fin à son aventure asiatique.

Ce jeudi, l’international belge (35 sélections, 5 buts), qui ne cache plus son envie de revenir sur le sol européen, a affirmé qu’une "équipe" était intéressée pour le recruter cet été. Dès janvier dernier, était intéressé pour le faire venir et souhaiterait maintenant le faire venir durant ce mercato.

"J'espère que mon équipe pourra m'aider à revenir en Europe"

"Une équipe s'intéresse à moi mais je ne peux pas dire laquelle et dans quelle ligue. Mais j'espère que mon équipe actuelle (Dalian Yifang) pourra m'aider à revenir en Europe." a déclaré l’ex-attaquant de l’Atletico Madrid lors d’une interview à Sky Sports.

Après deux ans passés sur le continent asiatique, le jeune homme de 25 ans, sous contrat avec le club chinois jusqu’en 2022, semble prêt à continuer sa carrière en Europe, et cela pourrait bien se faire dans le nord de Londres.

Carrasco est loin d’être la seule star belge qui alimente les rumeurs de ce mercato ces dernières semaines. Plusieurs de ses coéquipiers des Diables Rouges sont également cités.

En , l’avenir du buteur Romelu Lukaku et du défenseur Toby Alderweireld, semblent incertains à et . Eden Hazard se prépare également à quitter après sept saisons passées au club londonien, en attendant son officialisation au Real, prévue pour les prochaines heures.

Carrasco s’est d’ailleurs exprimé à propos de son compatriote belge. "Il est l'un des meilleurs joueurs du monde et peut aller n'importe où et bien faire. S'il y va, il pourrait être un joueur très important pour eux, tout comme il l'a été pour Chelsea et la ." a t-il déclaré.