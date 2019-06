Mercato - Après l'Inter, Naples voudrait aussi Romelu Lukaku

En plus de l'Inter, le Napoli est aussi dans la course pour recruter le buteur de Manchester United, Romelu Lukaku, qui est sur le départ.

Romelu Lukaku semble avoir la côte en . Alors que l'Inter exprimait déjà un intérêt pour le buteur belge, souhaiterait aussi l'attirer dans ses rangs cet été et l'arracher à

Comme expliqué par La Gazzetta dello Sport, le coût de l'opération, à hauteur de 70 millions d'euros, semble élevé, mais, pour donner un coup de main aux Azzurri, un nouveau décret baptisé le Decreto Crescita, pourrait chambouler le mercato de la Série A.

Vers des salaires plus légers pour les clubs

Ce nouveau décret, qui vient d'être validé par le Parlement italien, accorde des allégements fiscaux aux entreprises italiennes embauchant des employés à l'étranger, en particulier celles du Sud, qui peuvent se permettre une imposition de seulement 10 %, valable également sur le recrutement d'un joueur.

Avec un salaire net de 10 millions d'euros, le nouveau salaire de Lukaku s'élèverait donc à 11 millions d'euros bruts, soit 7 millions de moins qu'avant la mise en place de ce décret, où un pourcentage d'imposition de 43% était appliqué.

L’arrivée du Belge impliquerait sans doute un départ d'Arkadiusz Milik, arrivé il y a trois ans en Italie et sous contrat avec le club napolitain jusqu’en 2021. Naples serait prêt à payer les 70 millions demandés par Manchester United et pourrait laisser partir plusieurs joueurs tels que Hysaj, Verdi, Ounas, Inglese et Sepe.

De leur côté, les Red Devils cherchent un remplaçant éventuel à l'ancien buteur d' . Comme le rapporte le Daily Mail, le club s'intéresserait à Sébastien Haller de Frankfort, suivi également par .